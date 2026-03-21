Estudian un protocolo de emergencia para el Complejo Costa del Sol

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Andalucía redactarán un protocolo de actuación conjunta para, en caso de emergencia, garantizar el mantenimiento del transporte y el tratamiento de residuos en la comarca, además de la seguridad de las instalaciones y el personal que desarrolla su labor en ellas.

«Hemos mantenido una reunión con la jefa del Servicio de Protección Civil y directora de Emergencias 112 de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Ana Celia González, para hacer un diagnóstico de la coordinación de los diferentes servicio de la Mancomunidad, fundamentalmente los referidos al suministro de agua y a la gestión de los residuos con la coordinación del 112», señaló ayer el presidente del ente mancomunado, Manuel Cardeña.

El resultado del encuentro es el compromiso de redactar un protocolo específico para el transporte y el tratamiento de los residuos en circunstancias de alarma, ya sean por situaciones climáticas adversas o por cualquier otra causa. De esta forma, el Complejo Ambiental de la Mancomunidad, ubicado en Casares, será considerado como una instalación crítica a tener en cuenta en este tipo de circunstancias, explicó Cardeña.

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El protocolo contemplará un conjunto de medidas a desarrollar para garantizar el transporte y el tratamiento de residuos en la Costa del Sol y la seguridad de la instalación ubicada en Casares y de sus trabajadores.