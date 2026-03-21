El PSOE pide a la Junta que asuma el autobús de los trabajadores del Hospital Costa del Sol

La portavoz del PSOE en Marbella, Isabel Pérez, pidió ayer a la Junta de Andalucía que asuma la gestión y la titularidad del servicio de autobús que utiliza el personal del Hospital Costa del Sol.

La portavoz socialista calificó de «vital» que el Gobierno autonómico, a través del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, asuma la gestión del servicio para asegurar la operatividad de una infraestructura sanitaria que atiende a un gran volumen de ciudadanos de la zona occidental de la Costa del Sol.

«Un grupo numeroso de empleados del Hospital Costa del Sol dispone, desde hace años, de un transporte específico que facilita el traslado cotidiano, asegura la puntualidad y permite equilibrar la vida profesional y privada de los sanitarios. Pero si este servicio perdiera calidad o llegara a desaparecer, el hospital podría verse afectado por la falta de personal cualificado», explicó la portavoz del PSOE.

La falta de un transporte para el personal sanitario, agregó la edil socialista, «complicaría aún más la retención de especialistas en un momento en el que la sanidad pública ya sufre importantes tensiones en sus recursos humanos».

Pérez señaló que la facilidad del transporte es un «elemento esencial» para los trabajadores, especialmente en complejos sanitarios ubicados fuera de los núcleos urbanos.

«Esta medida beneficiaría, no sólo a la plantilla, sino que abriría la puerta a mejorar el acceso de los propios pacientes. Al integrar este trayecto en el sistema de transporte público metropolitano, se fomentaría una movilidad más ecológica y se fortalecería la conexión entre el hospital y los principales municipios de la Costa del Sol Occidental», explicó la portavoz del PSOE.

Pérez anunció que la formación socialista presentará en la sesión plenaria de marzo, que la Corporación municipal de Marbella celebrará el próximo viernes, una moción para pedir que el servicio de transporte de los empleados del Hospital Costa del Sol se integre de forma definitiva en la red pública, «lo que garantizaría su permanencia y optimización a largo plazo, ajustando las rutas y horarios a las necesidades reales de los empleados».

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«La iniciativa de la formación socialista instará al Gobierno autonómico a dar este paso administrativo de manera urgente, asegurando así que el autobús sea un servicio estable y continuo que contribuya a la excelencia de la atención sanitaria en la región», señaló la portavoz de la formación socialista en el Ayuntamiento de Marbella.