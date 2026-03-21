Renuevan las máquinas biosaludables en tres playas de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha renovado las máquinas biosaludables ubicadas en el tramo del paseo marítimo que discurre por las playas de Casablanca, Nagüeles y El Ancón y que se encontraban deterioradas por el paso del tiempo y las condiciones ambientales.

Entre las unidades instaladas figuran equipos como máquinas de remo, elípticas, esquí, bicicleta, extensión y volantes grandes. En la zona de El Ancón, se ha incorporado también una máquina específica para que los usuarios realicen ejercicios de cintura.

«El objetivo es seguir promoviendo la actividad física y los hábitos de vida saludable entre la ciudadanía. Continuamos reforzando el mantenimiento de los espacios públicos y la mejora de las instalaciones deportivas municipales», señala el delegado de Obras, Diego López.

«Son elementos que utilizan a diario numerosos vecinos, aprovechando un entorno accesible», agrega el edil.

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La renovación de la maquinaria en las tres playas se incluye en un plan para conservar y reparar las instalaciones y los equipamientos relacionados con el deporte y la enseñanza.