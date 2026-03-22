José Sánchez Herrera: «Marbella, echa el ancla del alma, ya es Semana Santa»

José Antonio Sánchez Herrera, párroco de la iglesia de La Encarnación, relató ayer, en el pregón de la Semana Santa, unas procesiones locales envueltas en el misterio sacro en una Marbella entregada a la devoción.

El párroco imaginó el «mar de palmas y una Marbella convertida de nuevo en Jerusalén» un Domingo de Ramos en el que «cada uno de nosotros seremos testigos vivos de un Dios que entra triunfante para entregarse».

«Hermanos pollinicos, sois la puerta de nuestra Pasión, el anuncio alegre de un sacrificio redentor. Niños que levantaréis vuestras palmas al Cielo, anunciando la llegada del Señor a nuestras calles», señaló Sánchez Herrera, que tomó el relevo, como pregonero, del artista antequerano Antonio Montiel.

El Lunes Santo, las calles de Marbella, bulliciosas en el día a día, se quedarán en silencio para escuchar pasar al Señor de La Columna.

«Atado estás y, sin embargo, eres libertad. Tus manos presas sostienen la fe de un pueblo. Tu cuerpo herido es la columna firme donde se apoya nuestra esperanza», señaló Sánchez Herrera ante el auditorio completo del teatro Ciudad de Marbella.

El Miércoles Santo procesionará por las calles de Marbella «el Señor del paso cansado y la mirada serena, al que rezaba de niño de la mano de mi abuela». «Marbella se vuelve Jerusalén cuando caminas. Los balcones se inclinan, las velas tiemblan y el corazón del pueblo late al compás de tus pasos», señaló el párroco de una de las iglesias más emblemáticas del municipio.

El Jueves Santo, jornada de la Última Cena, el Señor entrega el Cuerpo y la Sangre de Cristo como alimento de vida eterna, «un acto sublime, el sacramento que nos une y nos da fuerza para caminar en su Pasión».

Es víspera también de la jornada del «Señor de los brazos abiertos, clavado entre cielo y tierra, lazándote para no huir del mundo, sino para abrazarlo entero». «Marbella te contempla sabiendo que en tu cruz están todas nuestras cruces», agregó Sánchez Herrera.

Y el Domingo de Resurrección amanecerá con un alba que traerá «la claridad que vence a la noche, el mar que parece proclamar victoria, el cielo abierto que anuncia que la muerte no tiene la última palabra». «Y en medio de esta ciudad bañada por el Mediterráneo, entre palmas y azahares, vuelve a caminar glorioso Jesús Resucitado», agregó el párroco, que supo el pasado septiembre que la Agrupación de Cofradías le había designado para pregonar la Semana Santa.

«Me quedé sorprendido al recibir la noticia, aunque acogí este honor con una profunda emoción, humildad y un gran sentido de la responsabilidad. Gracias, de corazón a los que pensaron en este humilde sacerdote», señaló.

Una Semana Santa inclusiva

La Semana Santa contará este año, por primera vez en su historia, con un tramo que discurrirá en silencio, pensado para las personas con trastorno del espectro autista. Será el Jueves Santo, cuando la Cofradía del Cristo del Amor procesione por la calle Félix Rodríguez de la Fuente.

Los primeros toques de campana de los tres tronos de la Cofradía correrán a cargo de Isabel Mata, José Sánchez y Soledad de Montes.