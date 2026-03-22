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Marbella finaliza los trabajos de renovación de la pista deportiva de El Ángel

Tras las quejas vecinales, el Ayuntamiento de Marbella ha adecuado el entorno perimetral de la pista, incluyendo limpieza, desbroce y demolición de elementos en mal estado

Remodelación Integral de la Pista de El Ángel

Remodelación Integral de la Pista de El Ángel / AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha finalizado los trabajos de renovación de la pista deportiva de El Ángel, que han tenido como objeto la mejora de la seguridad y funcionalidad del espacio.

Las actuaciones, ejecutadas tras las reclamaciones de los vecinos de la zona, han servido para intervenir en la estructura y en el entorno del recinto, eliminar riesgos y garantizar un lugar adecuado para la práctica de las distintas disciplinas deportivas.

Entre las principales actuaciones realizadas se encuentra la adecuación del entorno perimetral, con trabajos de limpieza, desbroce y demolición de elementos en mal estado.

Asimismo, se ha ejecutado una nueva solera de hormigón y un sistema de drenaje superficial mediante canaletas prefabricadas para mejorar la evacuación de aguas procedentes de las lluvias.

También se ha reforzado la estabilidad de los taludes con la construcción de muros de bloques prefabricados de hormigón y se han instalado redes parabalón en los fondos de las porterías y en el lateral este con una longitud de 85 metros, una altura de cinco metros y una superficie de unos 425 metros cuadrados, lo que ha permitido incrementar la seguridad del recinto.

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En la pista, se han acometido labores de reparación de grietas y fisuras y de renovación del pintado.

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