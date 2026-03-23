Más de 640 policías locales reforzarán la seguridad en Semana Santa

Más de 640 policías locales, 160 de ellos dedicados en exclusiva a las procesiones, velarán por la seguridad de Marbella en Semana Santa.

El dispositivo de seguridad contará también con 400 cámaras de videovigilancia desplegadas por el término municipal, bodycams portadas por los agentes durante el itinerario de las procesiones, drones para el visionado de imágenes y sistemas de geolocalización para monitorizar la ubicación de los tronos.

A los agentes locales se les sumarán durante la festividad 25 voluntarios diarios de Protección Civil, un retén permanente de 15 bomberos y personal sanitario.

El Plan de Emergencia Municipal se activará en los días de mayor número de asistentes, como el Domingo de Ramos, el Jueves y Viernes Santo y el Domingo de Resurrección.

«El objetivo es garantizar el norma desarrollo de los desfiles procesionales y velar por la seguridad de vecinos y visitantes, así como asegurar la movilidad y el control del tráfico ante la elevada afluencia de personas prevista», señaló ayer el delegado de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz.

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El edil solicitó la colaboración de los vecinos ante los cortes de tráfico y desvíos previstos, que podrán consultarse a través de la web del Ayuntamiento o los perfiles oficiales de la Policía Local en las redes sociales.