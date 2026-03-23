Cultura
Fernando León de Aranoa impartirá una charla en Marpoética
Marbella celebrará la IX edición de Marpoética desde el 9 al 18 de abril y reunirá a algunas de las voces más relevantes de la literatura contemporánea
Marbella celebrará la IX edición de Marpoética desde el 9 al 18 de abril, una de las citas culturales más importantes que alberga el municipio en el transcurso del año.
La cita reunirá a algunas de las voces más relevantes de la literatura contemporánea y este año tendrá un papel específico la literatura colombiana con dos de sus voces más destacadas, Piedad Bonnett, que inaugurará el evento; y Héctor Abad Faciolince, que lo clausurará.
El certamen reunirá a unos 30 autores e incluirá una charla con el cineasta Fernando León de Aranoa sobre las relaciones entre el séptimo arte y la literatura.
Marpoética combinará en esta edición conversaciones y diálogos literarios, recitales, teatro, conciertos y actividades educativas.
«Este año, el certamen tiende un puente a Colombia, cuya literatura ha reflexionado durante décadas sobre cuestiones como la memoria, el duelo, la violencia o la reconciliación. Marpoética nace en Marbella, pero no es un festival local. Es una plataforma pensada para dialogar con la literatura en español desde Europa hasta Hispanoamérica», señala la directora general de Cultura del Ayuntamiento, Carmen Díaz.
Piedad Bonnett, premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2024, inaugurará el certamen el 9 de abril a las 20:00 horas en el Teatro Municipal de Marbella.
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