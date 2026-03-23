La guerra en Oriente Medio lleva a Marbella a buscar turistas en España

Marbella promocionará su oferta turística hasta julio en diferentes ferias especializadas y jornadas profesionales ubicadas en su mayor parte en España.

El municipio está presente esta semana en la B-Travel, que se celebra en Barcelona, una de las principales citas del sector en el país. En el transcurso de abril, la ciudad se promocionará en congresos especializados como el Congreso ICTES, que se organizará en Córdoba; y en el Luxury Spain Tourism Destination Annual Meeting, que se celebrará en Madrid y en el que Marbella difundirá su oferta vinculada con el turismo de más lujo.

Ferias internacionales

El municipio estará también en ferias especializadas internacionales. Uno de los hitos más destacados será la presencia en el Grand Prix de Mónaco Historique, que se celebrará del 24 al 27 de abril y que constituye otro escaparate para el segmento turístico del lujo.

«Este tipo de eventos, nos permite posicionar Marbella en entornos muy selectivos y conectar directamente con un visitante que busca experiencias exclusivas y de alta calidad», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

La agenda municipal incluirá la presencia en jornadas profesionales en Belgrado, Zagreb y Luibliana, en colaboración con Turismo y Planificación Costa del Sol; y, en Portugal, en Braga, Oporto, Coimbra y Lisboa, organizados por Turespaña, el ente público adscrito al Gobierno de España para la promoción del país en los mercados internacionales.

En mayo, Marbella participará en Expovacaciones, que se celebrará en Bilbao, una feria de gran relevancia para el mercado del norte del país.

También acudirá a citas profesionales en Amsterdam y París especializados en el segmento del golf, uno de los principales reclamos del municipio.

La agenda de promoción del municipio hasta mediados se verano se completará con acciones específicas en Irlanda, con la presencia en el SIE de Dublín; y en el Reino Unido, con la participación en la ITT Conference en la capital del país, Londres.

Además, el golf volverá a tener un papel protagonista en jornadas especializadas en Copenhague y en la ciudad sueca de Malmö entre finales de junio e inicios de julio.

Guerra de Oriente Medio

La agenda promocional de Marbella hasta mediados de verano se desarrollará en un momento en el que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán genera inestabilidad en Oriente Medio, donde se encuentran algunos de los mercados turísticos más importantes, por número de viajeros y capacidad adquisitiva, para el municipio.

De esta forma, Marbella confía en que, con las ferias previstas hasta julio, poder reforzar su imagen en el resto del país y en Europa para tratar de compensar la crisis turística del mercado oriental.

«Marbella es un destino seguro y fiable. Es importante trasladar este mensaje a los principales mercados emisores», asegura la regidora.

A inicios de año, el municipio estuvo presente en una feria turística en Pamplona, en la que promocionó su oferta de sol, playa, golf y compras; y en la ITB de Berlín, una de las más destacadas del sector.

Unos 30.000 viajeros llegaron a Marbella desde Alemania en 2025.