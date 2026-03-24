La casa de subastas Ansorena y la malagueña Gómez&Molina Joyeros organizan dos jornadas de valoración gratuita en Marbella

La casa de subastas Ansorena, con más de 175 años de historia, ha organizado dos jornadas de valoración gratuita en Marbella los próximos 25 y 26 de marzo en colaboración con la firma malagueña Gómez&Molina Joyeros.

Durante estas jornadas, los visitantes tendrán la oportunidad de recibir una tasación profesional y totalmente gratuita de sus obras de arte, joyas y relojes de mano de dos de los expertos de Ansorena: Luis Pradillo, director de subastas y especialista en pintura y Artes Decorativas, y Virginia Bauzá, especialista en joyas, diamantes y relojes.

"La elección de Marbella como destino no es casual. La ciudad, reconocida internacionalmente como epicentro del lujo, ofrece el entorno ideal para acercar la experiencia de Ansorena a coleccionistas, particulares y amantes del arte que deseen conocer el valor real de sus piezas", ha explicado este martes la empresa de subastas, una de las firmas más prestigiosas del mercado del arte y las antigüedades en España.

Lugar de las tasaciones

El evento, enmarcado en los Free Valuation Days, de Ansorena se celebrará en las instalaciones de Gómez&Molina Joyeros en Marbella. La enseña malagueña de alta joyería cuenta con más de cinco décadas de trayectoria en la Costa del Sol.

Los interesados en que sus piezas sean seleccionadas para participar en las próximas subastas de Ansorena en 2026 pueden reservar ya su cita. Se recomienda concertar cita previa.

Instalaciones de la firma malagueña Gómez&Molina Joyeros en Marbella. / L. O.

Forma de concertar la cita previa

Las solicitudes pueden realizarse desde ya a través de los siguientes contactos:

-Obras de arte: Luis Pradillo (618 609 740 y luispradillo@ansorena.com).

-Joyas y relojes: Virginia Bauzá (629 765 788 y virginiabauza@ansorena.com).

El horario de atención será de 10.00 a 19.00 horas en la sala privada habilitada en la sede de Gómez&Molina Joyeros en Marbella (avenida Ramón y Cajal, 15), con teléfono 952 779 999.