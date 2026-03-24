El PSOE pide retirar ya el saneamiento de las playas de Marbella y San Pedro

La portavoz del PSOE de Marbella, Isabel Pérez, reclamó este lunes la retirada inmediata de la red de saneamiento de las playas del municipio, el principal atractivo económico de una localidad cuya economía sigue estrechamente ligada al turismo.

La formación socialista reclamó también mejorar la infraestructura, muy vulnerable tras años sin apenas mantenimiento, para evitar el impacto de los fenómenos meteorológicos adversos, especialmente importantes en invierno y primavera en Marbella.

«El cambio climático ha incrementado la probabilidad de lluvias torrenciales y temporales, tomando como referencia las recientes y graves inundaciones sufridas en Valencia y en la propia provincia de Málaga, que han demostrado la necesidad de actuar de forma preventiva para proteger vidas e infraestructuras», señaló la edil socialista.

La red de saneamiento del litoral del municipio, de unos 27 kilómetros de longitud, presenta una «debilidad estructural crítica», ya que buena parte de la infraestructura se encuentra sobre la arena de las playas o en zonas de servidumbre de protección, una ubicación «heredada de un urbanismo pasado que hoy supone un riesgo doble y grave».

Por una parte, señaló la edil del PSOE, existe un «riesgo medioambiental evidente» debido a que los temporales dañan las tuberías y los colectores y provocan vertidos directos al mar.

Por otra parte, el aumento del nivel del mar «compromete un servicio que es básico para el municipio», agregó.

Pérez aseguró que la red de alcantarilla del municipio es insuficiente para hacer frente a precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo, lo que genera inundaciones y balsas de agua, por lo que calificó de «urgente» alejar las infraestructuras hidráulicas del dominio público marítimo terrestre para garantizar la seguridad y la calidad de las aguas.

El PSOE presentará en el Pleno de marzo, que la Corporación municipal celebrará el viernes, una propuesta para instar a la Junta de Andalucía a que retranquee los colectores y las estaciones de bombeo ubicadas en las playas e invierta fondos para modernizar la red de saneamiento del litoral.

Nuevos servicios en el Faro

El Ayuntamiento inauguró este lunes la rehabilitación de las instalaciones del Faro, que albergará las nuevas dependencias de la Delegación de Turismo y un Aula del Mar.

El conjunto incluye más de 2.000 metros cuadrados de espacio exterior abierto al paseo marítimo y un edificio de 275 metros cuadrados de superficie destinado a unas nuevas oficinas de Turismo.

Las instalaciones municipales incorporan un equipamiento tecnológico avanzado, domótica e inteligencia artificial para tratar de mejorar la atención al visitante.

El complejo cuenta también con un Aula del Mar, de unos cien metros cuadrados de superficie, que albergará actividades formativas, charlas y encuentros de colectivos sociales.

«Se trata de una infraestructura abierta y útil para la ciudadanía, que amplía las posibilidades de uso público para este entorno», señaló la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

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El Faro es uno de los edificios más simbólicos de Marbella.