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IU critica la "oleada privatizadora" de los servicios públicos

La coalición de izquierdas, IU, alerta sobre el cambio de modelo de gestión del Ayuntamiento de Marbella tras la privatización de servicios, argumentando que demuestra la incapacidad del PP para gestionar el municipio

Una imagen de Puerto Banus.

Una imagen de Puerto Banus. / L. O.

Marcel Vidal

Marbella

La asamblea de IU Marbella-Por Andalucía denunció ayer la «creciente política de privatizaciones» de servicios públicos del Ayuntamiento.

La coalición de izquierdas criticó la reciente externalización del servicio de recogida de enseres y de la limpieza de la zona pública de Puerto Banús, por 12 y siete millones de euros, respectivamente.

Ambos servicios, señaló IU, se prestaban con medios propios a través del personal de residuos sólidos y limpieza. Su privatización, añadió la coalición de izquierdas, conlleva un cambio de modelo de gestión que manifiesta «la incapacidad del PP para gestionar el municipio, a pesar de contar con más personal y mayor presupuesto que nunca».

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«La privatización implica precarización. Los trabajadores de las empresas privadas tienen peores condiciones que el personal municipal, lo que genera un agravio comparativo inaceptable entre empleados que realizan el mismo trabajo. Ya hemos visto lo que ocurre cuando se privatizan los servicios esenciales. El estado de las playas en años anteriores ha sido peor que cuando el Ayuntamiento las gestionaba», señaló.

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