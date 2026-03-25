Retirarán plásticos del fondo marino del Puerto Deportivo

Buceadores del Centro Oficial de Investigaciones Subacuáticas y voluntarios del Club de Pesca Kayak Marbella retirarán el sábado residuos acumulados en el fondo del Puerto Deportivo Virgen del Carmen, uno de las principales zonas de ocio del centro urbano de la localidad.

Entre los residuos que se acumulan en el lecho del recinto portuario figuran plásticos y restos metálicos que degradan el entorno y ponen en riesgo la biodiversidad de la zona.

La jornada busca también concienciar a los vecinos sobre la importancia de preservar el hábitat natural de la marina y no arrojar basura o enseres al mar.

«Se trata de una acción que no sólo tiene un impacto directo en la mejora del entorno, sino que también cumple con una importante función educativa», señala el director del puerto deportivo, Carlos Romero, que apela a la «responsabilidad» de los vecinos para preservar las aguas de la marina, una de las cuatro con la que cuenta el municipio.

«Se trata de una actividad que permitirá mejorar la calidad ambiental y mantener la sostenibilidad de las instalaciones» del recinto portuario de Marbella, agrega el director.

La actuación contará con la colaboración del personal del recinto en las tareas de logística y de clasificación de los residuos extraídos para facilitar su gestión.

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La actividad de limpieza del fondo marino del emplazamiento portuario se ha consolidado como una cita habitual en el calendario de acciones del puerto.