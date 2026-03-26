La Champions Burger aterriza en Marbella con su edición "All Star" hasta el 5 de abril

La Champions Burger vuelve a la provincia y esta vez aterriza en Marbella. La gira multitudinaria de hamburguesas estará en la Finca La Caridad en la localidad de San Pedro de Alcántara. Los malagueños tendrán hasta el 5 de abril la oportunidad de probar las 14 hamburguesas participantes en el certamen.

Lo que diferencia a esta Champions Burger es que se trata de una edición 'All Star', lo que quiere decir que no es una competición, sino que participan las hamburguesas ganadoras de otras ediciones.

Burgers

Un total de 14 hamburgueserías asisten al evento. Entre ellas se encuentra Nolito's, Moflete burguer, Cheecks, Godeo, Street Food Burguer, Gottan, Tarantin, Muralla, Jenkin's, Vicbros Burguer, Tokio burguer, Dak Burguer y Rico Burguer.

Málaga tiene tres representantes. El primero en Dak Burguer. El local que surgió en Mijas capitaneado por Domingo González en el año 2020 y que abrió su local en Málaga en 2021.

Tras un año compitiendo en la Champions Burguer su "Interestellar" ganó el primer puesto en diciembre de 2024. Interestellar es una hamburguesa caracterizada por su chuletón de Black Angus, cheddar rojo madurado, onion bits, sweet bacon, mayo de bacon y bacon crush.

Interestellar / Dak Burguer

Street Food Burguer se presenta con su "Gamberra", única hamburguesa que ha ganado cuatro ediciones seguidas del Champions Burguer. Todas en 2024. Pasó de un local surgido en los ambientes callejeros sevillanos en abril de 2022, a extenderse por toda Andalucía con locales en Jerez, Málaga y Cadiz.

Han llegado incluso a abrir un local en Madrid. Su "Gamberra 3.0" presenta un pan relleno de mozzarella rebozada en Doritos Bits, Fat smash, Pulled pork, salsa gamberra(salsa de estilo mayonesa ahumada, con matices intensos que acompañan carne madurada, costilla deshilachada y bacon) y bacon bits caramelizados.

Gamberra 3.0 / Street Food Burguer

El último representante es Gottan, quien ya se ha convertido en un embajador de la hamburguesa malagueña con sedes en Granada y Sevilla. Ganó la Champions Burguer en 2024 y se presenta con su "Money Mayweather".

Money Mayweather / Gottan Grill

La "Money" se caracteriza por su brioche gratinado con mozzarella y parmesano, hamburguesa de chuletón, costilla ibérica a baja temperatura, cheddar, mayo bacon Miami y polvo de maíz tostado.