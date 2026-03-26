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Marbella lanza la web de la Semana Santa 2026: geolocalización, horarios y toda la información

El Ayuntamiento de Marbella pone a disposición de vecinos y turistas la web semanasanta.marbella.es, con información detallada sobre las procesiones de 2026 en varios idiomas

Presentación de la web de la Semana Santa de Marbella.

Presentación de la web de la Semana Santa de Marbella. / L.O.

Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha actualizado y puesto en funcionamiento la página web municipal con información de la Semana Santa de 2026.

El portal semanasanta.marbella.es cuenta con información referente a las hermandades y cofradías del municipio en inglés, francés, alemán, italiano y portugués, además del castellano. A través de la página web, los usuarios podrán seguir en tiempo real las procesiones, ya que la plataforma incorpora un sistema de geolocalización mediante tecnología GPS.

El servicio, que estará operativo toda la festividad, recoge datos sobre horarios, recorridos e itinerarios de las distintas salidas procesionales de Marbella, San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía.

Entre sus contenidos destacan las 32 advocaciones de la Semana Santa, apartados con la historia y bandas participantes y los momentos más emotivos de los recorridos de las procesiones, como las actuaciones musicales, las saetas o las petaladas.

«Se trata de una herramienta consolidada que vuelve a situarse como referente informativo y turístico de la ciudad durante estas fechas tan señaladas. También se consolida como una herramienta útil no sólo para los cofrades locales, sino también como escaparate turístico, al contribuir con la difusión de una de las tradiciones más relevantes del municipio. Además, permite una visualización óptima en cualquier dispositivo móvil », señala el concejal de Innovación, Enrique Rodríguez.

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En la Semana de la Pasión del municipio procesionarán once hermandades y cofradías.

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