Movilidad
Mejoran la iluminación en la principal avenida de San Pedro Alcántara
Once farolas y nueve proyectores LED de bajo consumo, con diseño de doble brazo, son los nuevos elementos instalados en la avenida Marqués del Duero
La avenida Marqués del Duero, una de las principales arterías de San Pedro Alcántara, cuenta ya con nueva iluminación. El Ayuntamiento de Marbella ha finalizado la renovación del alumbrado público con la colocación de once farolas y nueve proyectores LED, de bajo consumo, para eliminar las zonas de sombra y mejorar la seguridad.
Las luminarias cuentan con un diseño minimalista y de doble brazo, uno superior de cuatro metros y otro, de tres; y con una potencia de 5.000 lúmenes. Los proyectores disponen de una potencia de 3.500 lúmenes.
«Esta intervención forma parte del plan municipal de eficiencia energética, dentro del cual ya se han completado actuaciones similares en la avenida Barcelona y la calle Santander. Se ha utilizado para ello tecnología LED por su mayor durabilidad, reducción del mantenimiento y menor consumo eléctrico», señala el teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García.
Actuaciones similares realizará el Ayuntamiento en la avenida Salamanca y las calles San Javier, Archidona y Carlota Navarrete, también ubicadas en San Pedro.
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