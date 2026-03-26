Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Denuncia al alcalde de BenahavísPolémica por la falta de AVEZona de playa prohibidaMálaga no será sede de Autoridad AduaneraElecciones en AndalucíaEl tiempo en Semana SantaPrecio de alquiler en MálagaLa manosfera se extiende en Marbella
instagramlinkedin

Sostenibilidad

El PSOE pide proteger el patrimonio ante los efectos del cambio climático

La formación socialista señala que la erosión del litoral o el aumento de las temperaturas podrían amenazar yacimientos como la basílica paleocristiana

La portavoz del PSOE en Marbella, Isabel Pérez, en una intervención en la sede de su formación política.

La portavoz del PSOE en Marbella, Isabel Pérez, en una intervención en la sede de su formación política. / L.O.

Marcel Vidal

Marbella

El PSOE pidió ayer al Ayuntamiento de Marbella medidas para proteger el patrimonio histórico, artístico y cultural del municipio ante los efectos del cambio climático, como las temperaturas extremas o las precipitaciones intensas que se concentran con escasas horas de diferencia.

La formación socialista reclamó al Gobierno local que asuma un «papel activo» en la conservación de los elementos históricos más emblemáticos del municipio, como el casco antiguo, las murallas del castillo o la basílica paleocristiana Vega del Mar, ubicada en San Pedro Alcántara y a escasa distancia de la línea del mar.

«El aumento de las temperaturas, los temporales costeros o la erosión del litoral representan una amenaza directa y real para la herencia cultural del municipio, por lo que es urgente reforzar las políticas públicas de conservación para evitar el deterioro de yacimientos arqueológicos y conjuntos históricos que definen la identidad de Marbella y San Pedro Alcántara», señaló la portavoz del PSOE, Isabel Pérez.

La formación socialista propone elaborar una estrategia municipal integral para identificar y monitorizar los riesgos climáticos específicos que afectan al municipio y que contemple, en coordinación con instituciones y organismos europeos, medidas de prevención y restauración con técnicas que se adapten a las circunstancias ambientales del municipio.

También plantea la recuperación de técnicas constructivas tradicionales y el uso de materiales locales que hayan demostrado ser más sostenibles y eficientes. «El patrimonio no es sólo una víctima del cambio climático, sino que también puede ofrecer soluciones», señaló la portavoz del PSOE, que elevará las propuestas al pleno de marzo, que la Corporación local celebra mañana.

La formación socialista pide también fomentar los programas de sensibilización ciudadana y la colaboración con centros de investigación. «Tenemos que consolidar un modelo turístico y social que respete la historia del municipio y garantice que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de un legado cultural único en condiciones óptimas de conservación», señaló la edil del PSOE.

La petición de la formación socialista se produce en plena polémica por el procedimiento que ha iniciado el equipo de Gobierno para reducir la protección de la normativa urbanística de los edificios del casco histórico del municipio.

Noticias relacionadas

La modificación afectaría a ámbitos de alto valor histórico, como la muralla y el castillo de Marbella o diferentes calles del casco antiguo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dani García, chef malagueño: 'Las mejores torrijas del mundo se hacen con pan de leche, un poquito de azúcar y vainilla en rama
  2. Málaga recibe la mayor biblioteca flotante del mundo: tarifas y visitas disponibles
  3. Málaga recupera pozos en el Bajo Guadalhorce para garantizar el suministro de agua ante la sequía
  4. Promueven un monumento a La Desbandá en el Campus de Teatinos de Málaga
  5. Renfe estudia dos soluciones para el AVE Málaga-Madrid tras el corte en Álora
  6. La Ciudad de la Justicia de Málaga llega a su límite: la Junta propone ampliarla con una torre de ocho plantas
  7. Málaga abre a los vecinos el rediseño del paseo marítimo de El Palo antes de su gran reforma
  8. El alcalde acepta visitar las obras del AVE en Álora junto a Puente

Marbella lanza la web de la Semana Santa 2026: geolocalización, horarios y toda la información

Marbella lanza la web de la Semana Santa 2026: geolocalización, horarios y toda la información

El PSOE pide proteger el patrimonio ante los efectos del cambio climático

El PSOE pide proteger el patrimonio ante los efectos del cambio climático

Mejoran la iluminación en la principal avenida de San Pedro Alcántara

Mejoran la iluminación en la principal avenida de San Pedro Alcántara

Buceadores y voluntarios limpiarán el fondo del Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella este sábado

IU critica la "oleada privatizadora" de los servicios públicos en Marbella

IU critica la "oleada privatizadora" de los servicios públicos en Marbella

Marbella prevé recortes de gasto y consumo si continúa la guerra en Irán

Marbella prevé recortes de gasto y consumo si continúa la guerra en Irán

La casa de subastas Ansorena y la malagueña Gómez&Molina Joyeros organizan dos jornadas de valoración gratuita en Marbella

La casa de subastas Ansorena y la malagueña Gómez&Molina Joyeros organizan dos jornadas de valoración gratuita en Marbella

Marbella desplegará sus 360 policías locales, drones y 400 cámaras de videovigilancia para la Semana Santa

Marbella desplegará sus 360 policías locales, drones y 400 cámaras de videovigilancia para la Semana Santa
Tracking Pixel Contents