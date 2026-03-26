El PSOE pide proteger el patrimonio ante los efectos del cambio climático

El PSOE pidió ayer al Ayuntamiento de Marbella medidas para proteger el patrimonio histórico, artístico y cultural del municipio ante los efectos del cambio climático, como las temperaturas extremas o las precipitaciones intensas que se concentran con escasas horas de diferencia.

La formación socialista reclamó al Gobierno local que asuma un «papel activo» en la conservación de los elementos históricos más emblemáticos del municipio, como el casco antiguo, las murallas del castillo o la basílica paleocristiana Vega del Mar, ubicada en San Pedro Alcántara y a escasa distancia de la línea del mar.

«El aumento de las temperaturas, los temporales costeros o la erosión del litoral representan una amenaza directa y real para la herencia cultural del municipio, por lo que es urgente reforzar las políticas públicas de conservación para evitar el deterioro de yacimientos arqueológicos y conjuntos históricos que definen la identidad de Marbella y San Pedro Alcántara», señaló la portavoz del PSOE, Isabel Pérez.

La formación socialista propone elaborar una estrategia municipal integral para identificar y monitorizar los riesgos climáticos específicos que afectan al municipio y que contemple, en coordinación con instituciones y organismos europeos, medidas de prevención y restauración con técnicas que se adapten a las circunstancias ambientales del municipio.

También plantea la recuperación de técnicas constructivas tradicionales y el uso de materiales locales que hayan demostrado ser más sostenibles y eficientes. «El patrimonio no es sólo una víctima del cambio climático, sino que también puede ofrecer soluciones», señaló la portavoz del PSOE, que elevará las propuestas al pleno de marzo, que la Corporación local celebra mañana.

La formación socialista pide también fomentar los programas de sensibilización ciudadana y la colaboración con centros de investigación. «Tenemos que consolidar un modelo turístico y social que respete la historia del municipio y garantice que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de un legado cultural único en condiciones óptimas de conservación», señaló la edil del PSOE.

La petición de la formación socialista se produce en plena polémica por el procedimiento que ha iniciado el equipo de Gobierno para reducir la protección de la normativa urbanística de los edificios del casco histórico del municipio.

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La modificación afectaría a ámbitos de alto valor histórico, como la muralla y el castillo de Marbella o diferentes calles del casco antiguo.