La Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental cuenta con un saldo positivo de 6,5 millones de euros

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental cuenta con un saldo positivo de más de 6,5 millones de euros tras aprobar la liquidación del presupuesto de 2025.

El ente supramunicipal cuenta además con un remanente de Tesorería para gastos generales de más de 23 millones de euros, lo que refleja «la gestión económica sólida, eficiente y orientada a garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales. Consolidamos así la estabilidad económica de la Mancomunidad de Municipios», señala el presidente de la institución comarcal, Manuel Cardeña.

Los resultados económicos que arroja la Mancomunidad de Municipios se produce en una situación de equilibrio presupuestario y el límite de deuda cero, «lo que refuerza nuestra capacidad financiera para afrontar nuevos retos», agrega Cardeña.

En opinión del presidente de la Mancomunidad de Municipios, «estos datos son fruto de una gestión rigurosa que nos permitió alcanzar el hito histórico de 2024 de la deuda cero, situando así al ente supramunicipal en una posición financiera ejemplar dentro de las administraciones públicas».

Los resultado económicos permitirán a la Mancomunidad de Municipios abordar objetivos como la reducción de las tasas de tratamiento de residuos antes de 2027 para aliviar la carga económica de los vecinos y ayuntamientos de la Costa del Sol e iniciar, a partir de mayo, inversiones destinadas a mejorar las infraestructuras y servicios en diferentes emplazamientos de la comarca.

«El objetivo es claro, trasladar la buena gestión económica a mejoras reales para los vecinos, bajando costes y aumentando la calidad de los servicios. Con estos resultado económicos, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental reafirma su compromiso con una gestión responsable, transparente y centrada en el bienestar de los municipios que la integran», señala el presidente del ente supramunicipal.

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol contó con un presupuesto de alrededor de 160 millones de euros en 2025. Las cuentas del ente supramunicipal salieron adelante con los votos a favor del PP, la abstención del PSOE e IU y el voto en contra de Por Mi Pueblo.

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Entre las principales inversiones que contempló la Mancomunidad de Municipios el pasado ejercicio figuraban el balizamiento de las playas de la Costa del Sol en los meses de verano, mejoras en la planta de tratamiento y reformas en la sede del ente, ubicada en el término municipal de Marbella.