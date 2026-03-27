Organizan en Marbella un curso sobre reanimación cardiovascular

La plataforma Aventureros de Marbella organizará el 11 de abril, en la sede de la Delegación de Municipal de Juventud de 10.00 a 13.00 horas, un curso de reanimación cardiopulmonar y uso del desfibrilador.

El objetivo de la actividad es dotar a los asistentes de conocimientos básicos en primeros auxilios que puedan resultar decisivos en situaciones de emergencia.

El curso abordará contenidos como la actuación ante atragantamientos, técnicas de reanimación cardiopulmonar, el uso del desfibrilador, vendajes o la aplicación de torniquetes para que los usuarios puedan actuar con rapidez y eficacia ante posibles casos de urgencia.

La formación combinará una parte teórica y otra práctica y contará con la participación de otros miembros del colectivo con experiencia en este ámbito.

«El objetivo es que los asistentes adquieran nociones básicas que les permitan actuar con rapidez y eficacia, pudiendo salvar la vida de otra persona o, incluso, la suya propia», señala el responsable de Aventureros de Marbella, José Manuel Tomillero, instructor acreditado en el ámbito de los primeros auxilios.

Las plazas para participar en el curso de reanimación cardiovascular se limitan a unas 30 y las inscripciones se tienen que realizar a través de los perfiles de las redes sociales de Aventureros de Marbella.

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Para el concejal del Área, Alejandro González, «es fundamental apoyar a iniciativas que nacen de los jóvenes de Marbella».