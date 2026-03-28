Marbella aprueba ceder a la Policía Nacional un local en San Pedro Alcántara

La Corporación municipal de Marbella aprobó este viernes, en la sesión plenaria de marzo, ceder un local que pertenece al Ayuntamiento ubicado en San Pedro Alcántara al Gobierno central para que lo utilice la Policía Nacional.

El espacio, ubicado en la avenida Marqués del Duero, una de las más transitadas de San Pedro Alcántara, permitirá trasladar servicios como la expedición de DNI y pasaportes, la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, entre otros.

El inmueble, que albergaba la Oficina Municipal de Turismo, se encuentra en una ubicación céntrica y de alta densidad peatonal, cuenta con plena accesibilidad y dispone de infraestructuras modernas, como suministro de agua, electricidad y fibra óptica.

«Estas características lo convierten en un espacio idóneo para este uso y para mejorar la relación directa con los usuarios. La medida responde a la necesidad de dotar a San Pedro Alcántara de instalaciones más adecuadas a su población y actividad», señaló el portavoz municipal, Félix Romero.

La sede actual de la Policía Nacional en San Pedro Alcántara, que se encuentra en la calle Manuel Cantos, se destinará al uso exclusivo de la Policía Judicial.

Marbella cuenta con una parcela de gran extensión, ubicada en La Torrecilla, al norte de la localidad, que albergará equipamientos vinculados con la justicia y la seguridad.

La Junta de Andalucía proyecta en el solar la construcción de un Palacio de Justicia que aúne las sedes judiciales que en la actualidad se encuentran diseminadas en diferentes locales de Marbella y que cuentan con importantes deficiencias.

La parcela contará también con una nueva Comisaría de la Policía Nacional y con dependencias de la Guardia Civil.

Las diferentes actuaciones están a la espera de que el Ayuntamiento acondicione los accesos a la parcela para que la Junta y el Gobierno central desarrollen sus proyectos.

La Corporación municipal aprobó también en la sesión plenaria de marzo el Inventario Municipal de Bienes del Ayuntamiento de 2025, que refleja un incremento del patrimonio público de más de 83 millones de euros, hasta alcanzar los cerca de 755 millones.

«Este registro refleja documentalmente un patrimonio que pertenece al conjunto de la ciudadanía», señaló Romero.

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El pleno aprobó también la asignación de locales oficiales y lugares públicos para realizar actos de campaña para las próximas elecciones autonómicas de Andalucía.