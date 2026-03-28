La procesión de la Pollinica Viviente en Marbella: una mezcla de procesión y teatro que incluye un burro

Daniela entra en el patio de la parroquia Virgen Madre, en Nueva Andalucía (Marbella), mochila de colegio en la espalda. De 14 años, a ella no le importa tanto el trono, aún no. Faltan poco para el Domingo de Ramos. Una procesión que no se vive como tal en esta cofradía. Es un día para que los niños puedan lucirse. Todos los niños cogen palmas y túnicas para recrear la llegada de Jesús a Jerusalén. Incluso cuentan con un borriquito real en la procesión.

Cada Domingo de Ramos, la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón de Nueva Andalucía, en Marbella, celebra la Pollinica Viviente, una procesión sin tronos que recrea la entrada de Jesús en Jerusalén. Es la única en Málaga que incorpora un burro real en su recorrido.

Esta peculiaridad la hace muy atractiva para verla, por el ambiente festivo y cercano de la procesión, aportando una labor de unión dentro de Nueva Andalucía, además de recordar de una forma atractiva y con mucha participación infantil, el episodio inicial de la Pasión de Jesús.

Pollinica Viviente

La procesión de esta cofradía se caracteriza por estar a medio paso entre una procesión, aunque no tengan trono, y una obra de teatro, recordando los antiguos auto sacramentales que fueron el origen lejano de las actuales procesiones y en los que se representaban distintas escenas evangélicas, como una forma de catequizar a una sociedad que apenas sabía leer y escribir.

La organización de esta procesión es sencilla, ya que unos cuantos niños se visten de túnicas de hebreo y llevan palmas, mientras un chico elegido por sorteo hace de Jesús. El que hace de Jesús, va montado en un burro durante el recorrido. El camino que siguen sale de la parroquia Virgen Madre, pasando por la calle Quevedo, Torrente Ballester, Álvaro de la Iglesia para terminar otra vez en la parroquia Virgen Madre.

La edad de los niños participantes varía, pero se admiten niños en edades muy tempranas, algunos llegando a participar con tres o cuatro años. Es una procesión que no se ensaya, al no requerirse más acto que andar por el recorrido.

Vanessa es hermana de la cofradía del Cristo del Perdón. Va a la nave que tiene la cofradía junto a la parroquia. Sale con una tela blanca resplandeciente, que deja al lado de la mesa. Esas serán las túnicas que lleven el domingo Daniela y las otras. Estas telas tienen algo de historia, recuerda Vanessa con voz orgullosa. “La primera vez que decidimos hacer el borriquito de esta manera tuvimos que subastar un cuadro. De ahí sacamos la tela que las madres cosimos a mano para 60 niños” Esa tradición desapareció, querían estandarizar las túnicas y por eso se lo encargan a un modisto. Pero sigue viva la llama que iniciaron esas madres cosiendo las túnicas para que sus 60 niños pudiesen participar en la pollinica viviente.

Nervios en la espera del Domingo de Ramos

De los 60 de aquel entonces a los 90 que se estiman que participarán este año. Cosa que le sorprendería a Vanessa hace unos años. Aquella que ya en 1987 formaba parte de las canteras de catequesis. Todo con un objetivo que su yo actual comparte ahora: “Pasar el testigo”.

Vanessa es interrumpida por el chico más importante de este domingo. Juan va a representar a Jesús en su entrada a Jerusalén por un día. Montado en el borriquito, que admite que le da nervios, se prepara quizá no para la actuación de su vida, pero sí para los dos años que lleva en la Pollinica con su hermana.

El burro

El burro que se usa es uno prestado por Mijas Burro Taxi. Anteriormente se usaban locales, pero debido a que los que se usan como burro-taxi están muy acostumbrados al trato con la gente y su facilidad de trato, se cambió hace algunos años.

Antes, la procesión con el burro llegaban hasta el altar de la parroquia, pero debido a que el animal tenía dificultades en andar por el suelo de mármol, se prefirió suspender este tramo. No ayudó que uno hiciera sus necesidades en el interior del templo.