Deporte
La obra del centro de gimnasia rítmica de Marbella, al 85% de ejecución
Las actuaciones en el Centro de Tecnificación Deportiva incluyen el cerramiento del pabellón y la terminación de la cubierta, mientras los operarios trabajan en el aislamiento térmico de la estructura
Las obras del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Gimnasia Rítmica han superado el 85 por ciento de ejecución.
Las actuaciones, que el Ayuntamiento espera que estén concluidas en mayo, se centran en la actualidad en la estanqueidad del edificio, paso previo para el desarrollo de las intervenciones en el interior. Entre las labores en curso se incluye el cerramiento de los laterales del pabellón, así como el avance en la terminación exterior de la cubierta en su lateral oeste.
Los operarios continúan, de forma paralela, con la configuración de la envolvente del edificio, incorporando elementos destinados al aislamiento térmico y la protección de la estructura.
En cuanto a los próximos trabajos previstos, se contempla el hormigonado de la cubierta del gimnasio, la continuación del cierre de los tímpanos del pabellón, la finalización del cerramiento lateral y el desarrollo de las instalaciones interiores.
Las instalaciones deportivas contarán, una vez que finalicen las obras, con una superficie de más de 3.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro tapices.
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