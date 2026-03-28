Ocio
Ofertan 14 actividades en la provincia para los jóvenes de Marbella en primavera
El Ayuntamiento de Marbella pone en marcha 'Planea tu Finde', que comenzará el 18 de abril con una excursión al teleférico y Sea Life de Benalmádena, además de una tirolina en Alhaurín de la Torre
El programa municipal ‘Planea tu Finde’ ofertará 14 actividades gratuitas y saludables destinadas a los jóvenes de entre 14 y 35 años de Marbella durante los meses de primavera.
La primera iniciativa del programa, prevista para el 18 de abril, será una salida que combinará las experiencias de la visita al teleférico de Benalmádena, la entrada a Sea Life y una actividad en tirolina en Alhaurín de la Torre, considerada una de las más grandes de Europa.
La excursión contará con el transporte en autobús gratuito, con salidas desde Marbella y San Pedro Alcántara, a las 9.00 y a las 9.30 horas, respectivamente, y el acceso sin costes a las actividades planificadas.
El programa contempla otras propuestas en las que los participantes deberán desplazarse por su propia cuenta, como una jornada en Aventura Amazonia, el 2 de mayo a las 10.00 horas; así como dos competiciones de karting, que se celebrarán en Estepona y Mijas el 25 de abril a las 11.00 horas y el 8 de mayo a las 17.00 horas, respectivamente.
Una de las principales novedades en el programa de esta primavera son los denominados bonos libres, que permitirán a los beneficiarios realizar diferentes actividades en el momento que elijan. Entre las propuestas se incluyen visitas a Laberintus Park, en Humilladero; la noria de Benalmádena; Butterfly Park, también en Benalmádena; Bioparc, en Fuengirola; o Lobo Park, en Antequera.
Las inscripciones se realizarán a través de la web municipal.
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