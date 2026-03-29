Una empresa asumirá el servicio de recogida de los enseres en las calles de Marbella y San Pedro Alcántara

Una empresa privada asumirá desde abril hasta 2031 el servicio de recogida de enseres en las calles y plazas de Marbella y San Pedro Alcántara.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una procedimiento para externalizar el servicio desde el próximo mes hasta 2030, por lo que abonará alrededor de 9,6 millones de euros. El contrato contempla una prórroga de un año, lo que supondría que el Ayuntamiento abonara alrededor de un millón de euros más.

La empresa contratada deberá prestar el servicio los 365 días del año, en turnos preferentemente nocturnos, complementados con equipos diurnos de repaso y emergencia.

La cesión a una empresa privada del servicio de recogida de enseres y residuos voluminosos, como muebles o electrodomésticos, de la vía pública del municipio se suma a otras externalizaciones de prestaciones relacionadas con la limpieza que el equipo de Gobierno ha iniciado en los meses anteriores para tratar de mejorar la higiene e imagen de las calles y plazas.

El inicio de las externalizaciones de los servicios relacionados con la limpieza se produce tras el gran número de críticas que ha recibido, especialmente en los dos últimos años, el equipo de gobierno por parte de empresarios locales y la oposición municipal ante la falta de higiene en los espacios públicos y el deterioro de la imagen de una localidad cuyo desarrollo económico depende de la llegada de turistas.

Las contrataciones de las empresas privadas especializadas en la limpieza muestran también, a un año de las elecciones municipales, la incapacidad del equipo de gobierno para gestionar de forma directa uno de los principales servicios públicos que presta un Ayuntamiento.

«El servicio tiene como finalidad garantizar, de forma eficaz y continua, la recogida integral de muebles, electrodomésticos, colchones u otros enseres voluminosos generados por los ciudadanos, comercios o servicios municipales, asegurando su correcta gestión, transporte y entrega en las instalaciones de destino autorizadas», reconoce el equipo de Gobierno en la documentación del procedimiento de contratación, al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

Parar la contratación

El sindicato CSIF pide al equipo de gobierno que paralice la externalización del servicio al entender que no existen razones técnicas, económicas u organizativas que la justifiquen.

La central sindical critica también la falta de diálogo social por parte del Ejecutivo municipal y reclama una memoria que compare el coste que pagará a la empresa contratada con el que le supondría si lo gestionara el Ayuntamiento.

«Este servicio ha sido prestado históricamente por personal laboral municipal con eficacia, eficiencia y pleno conocimiento de las necesidades del municipio. No se acredita que la gestión indirecta suponga una mejora real en la calidad del servicio», señala CSIF.

El sindicato asegura que el Ayuntamiento cuenta con medios humanos y materiales para prestar el servicio de forma directa «siempre que exista una planificación técnica y organizativa eficaz».