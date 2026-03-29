Deportes
Un torneo de fútbol sala reúne en San Pedro a 400 jugadores de distintos puntos de España
Los partidos se disputan de forma ininterrumpida durante el fin de semana en varias pistas habilitadas en el Pabellón Elena Benítez
La XIV edición del Torneo Nacional Fútbol Sala Marqués del Duero, que se celebra este fin de semana en San Pedro Alcántara, congrega a 24 equipos y alrededor de 400 jugadores procedentes de distintos puntos de España, especialmente del resto de Andalucía y de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Las categorías participantes abarcan desde benjamín hasta juvenil. Los partidos se disputan de forma ininterrumpida durante el fin de semana, con una cita previa que se disputó el viernes, en varias pistas que los organizadores del torneo han habilitado en el Pabellón Elena Benítez, una de las principales infraestructuras deportivas del municipio. La entrega de premios está prevista para este domingo al mediodía.
«La nueva directiva ha trabajado intensamente para que el torneo crezca y para que el club celebre el próximo año su 30 aniversario con más fuerza. El objetivo principal es que el pabellón permanezca lleno durante las dos jornadas del torneo y que el ambiente se caracterice por el respeto y los valores deportivos», señala el presidente del club ADJ, Javier Muñoz.
El torneo de fútbol sala en la pista deportiva sampedreña cuenta también con distintas novedades, eventos musicales, sorteos y actividades que se dirigen a las familias y a los participantes.
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