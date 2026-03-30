Empresarios de Marbella piden un espacio público para Remedios Nieto

La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (Apymespa) ha pedido al Ayuntamiento de Marbella, a través de la adhesión a una propuesta, dedicar un espacio público a la empresaria y filántropa sampedreña Remedios Nieto Palacios.

El colectivo empresarial destaca que la medida contribuiría a recordar la «huella imborrable» que Nieto dejó en San Pedro junto a su marido, Juan del Río, a través de negocios familiares, como la Farmacia Internacional.

«Desde Apymespa consideramos que otorgar el nombre de Remedios Nieto Palacios a un espacio público de San Pedro es un acto de justicia histórica. Al unir nuestra voz a la de la Asociación de Mujeres Profesionales y Ejecutivas de Marbella y otros colectivos, queremos asegurar que jamás caiga en el olvido el nombre de una mujer que dedicó su brillante intelecto y su generoso corazón a hacer de San Pedro Alcántara y nuestra comarca un lugar más próspero e inclusivo», señala el colectivo empresarial de San Pedro.

Apymespa destaca que la visión de negocio de Nieto «no conoció fronteras». «Ejerció como presidenta de R2 Servicios Técnicos de Comunicación, una mediana empresa que llegó a contar con más de cien empleados», recuerda Apymespa, que destaca también que la filántropa sampedreña obtuvo, gracias a una incansable vocación formativa, los títulos de Agencia de la Propiedad Inmobiliaria y Valorador Oficial de Terrenos, abriendo despachos y colegiándose en Madrid y en Málaga.

Apymespa subraya también el papel pionero que Nieto desempeñó en el ámbito del asociacionismo y en la defensa del papel de la mujer en la economía.

En 1986, Nieto fue la presidenta fundadora de la Asociación de Mujeres Empresarias de Málaga Costa del Sol, creando unos premios para mujeres empresarias y profesionales liberales, presidiendo la entidad en diversas etapas hasta 2006.

«También formó parte de la junta directiva de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y representó a las mujeres en la Confederación de Empresarios de Andalucía», agrega la asociación empresarial sampedreña.

Remedios Nieto Palacios nació en Granada y, desde muy joven, demostró un gran espíritu emprendedor.

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Inició su andadura empresarial en su Lanjarón natal entre los años 1954 y 1961 con diversos negocios, entre los que figuraban un garaje, una perfumería y una tienda de modas. Tras casarse con Juan del Río, se estableció en San Pedro, donde dejó una profunda huella en el tejido asociativo y empresarial.