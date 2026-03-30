La música indie y la electrónica sonarán en San Pedro en verano

El festival OMA Sound llenará de música indie, electrónica, reguetón y pop San Pedro Alcántara con los primeros seis eventos confirmados en su calendario.

La iniciativa incorpora nuevos espectáculos innovadores, como el Jardín de las Delicias.

El ciclo musical, que cambia de imagen y de denominación respecto a las tres ediciones anteriores, comenzará el 21 de mayo en la finca La Caridad con el Reve Festival, que contará con el pinchadiscos francés Hugel como cabeza de cartel.

Tras el arranque con el Reve Festival, se celebrará el 1 de agosto el Bella Festival, que se consolida alcanzando su cuarta edición y que contará con la presencia de Lori Meyers.

El 2 de agosto, el fenómeno nacional Techno Flamenco recalará por primera vez en la ciudad; el 8 de agosto será el turno para Modo Perreo, que traerá a La Caridad el regetón más veterano; el 13 de agosto desembarcará en el municipio el Jardín de las Delicias con un formato especial; y el 15 de agosto Aquellos Años Locos inundará el escenario de la conocida finca sampedreña con los mejores éxitos de los 2000.

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«Este evento se ha consolidado en los últimos años como una cita habitual del verano y este año se ha planteado un nuevo formato con varias citas que se celebrarán en el mismo recinto», señala el concejal del Área, Alejandro González, que asegura que «aún quedan más conciertos y eventos por confirmar que se anunciarán de forma progresiva conforme se acerquen las fechas».