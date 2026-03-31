Infraestructuras
IU pide en Marbella información ante el bloqueo de las obras del estadio de fútbol
Señala que no consta ninguna empresa a la que el Ayuntamiento haya adjudicado la obra
IU-Por Andalucía pidió ayer al equipo de Gobierno «explicaciones públicas y transparencia» sobre la situación en la que se encuentran las obras del estadio municipal de fútbol, bloqueadas desde la finalización de las actuaciones de demolición de la antigua infraestructura.
La coalición de izquierdas asegura que no consta ninguna empresa a la que el Ayuntamiento de Marbella haya adjudicado las actuaciones ni el nombramiento de dirección de obra o coordinación de riesgos laborales, «requisitos imprescindibles» para que el Consistorio conceda la licencia para ejecutar la construcción del equipamiento deportivo.
«Para que exista una licencia de obra debe haber una empresa constructora designada», señaló la dirección de IU-Por Andalucía.
La coalición de izquierdas cuestionó también que la concesionaria del proyecto, la fundación vinculada al Marbella F.C, cuente con la capacidad económica para financiar las actuaciones, que ronda los 114 millones de euros. «No existe información pública sobre la disponibilidad de fondos suficientes. No hay transparencia sobre la solvencia de la fundación ni garantías de que pueda asumir una infraestructura de esta magnitud, lo que genera una enorme incertidumbre», señaló IU Marbella-Por Andalucía.
El Ayuntamiento aprobó la construcción del futuro estadio a mediados de junio de 2025. El proyecto contempla la construcción de una infraestructura que contará con servicios de hostelería y restauración y aparcamientos.
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