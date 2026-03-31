Marbella aprueba la calificación de vivienda protegida para 40 inmuebles destinados a alquiler en San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado la calificación de vivienda protegida para 40 unidades destinadas al alquiler en el núcleo de San Pedro Alcántara y que se suman a las 132 ya previstas en venta en el entorno del ensanche sur.

El concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, ha señalado que "son actuaciones que tendrán un inicio inminente y que permitirán poner en marcha los correspondientes procesos de adjudicación" y ha precisado que "es un desarrollo impulsado por la iniciativa privada que contribuirá a ampliar la oferta de la ciudad en este ámbito".

Díaz ha indicado que en la junta de gobierno local, celebrada este martes, también se ha dado cuenta también de la actualización del decreto de prioridad para la tramitación de licencias y ha especificado que "es una herramienta que permite agilizar los expedientes estratégicos y que afecta aproximadamente al 15% del total de solicitudes que se gestionan en el área".

En este sentido, a través de una nota, ha precisado que "no se trata tanto de una cuestión cuantitativa como cualitativa, ya que engloba actuaciones de especial relevancia para el desarrollo de la localidad".

Prioridad

Ha detallado que el nuevo orden establece como máxima prioridad la vivienda protegida, seguida de las actuaciones de construcción, renovación y modernización de instalaciones hoteleras, eliminando además el límite de estrellas existente hasta ahora para facilitar su inclusión.

En tercer lugar, se sitúan los proyectos vinculados a la eficiencia energética y a la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, en línea con el modelo de ciudad sostenible. A continuación, se priorizan los equipamientos públicos y privados, considerados esenciales para mejorar la vertebración y garantizar un acceso equilibrado a los servicios en todas las zonas.

También se incluyen como preferentes los proyectos estratégicos y grandes inversiones generadoras de empleo, incorporando como novedad la posibilidad de que estos expedientes puedan tramitarse a través de entidades certificadoras, lo que permitirá reducir plazos y desbloquear iniciativas de gran envergadura.

Seguridad y prevención

Según ha precisado, el decreto contempla igualmente la prioridad de aquellas licencias de obra ya en marcha que requieran continuidad administrativa para evitar paralizaciones, así como de las solicitudes de tala y poda de arbolado, reforzadas por motivos de seguridad y prevención ante fenómenos meteorológicos adversos. Asimismo, se recogen otros supuestos vinculados al interés general y turístico del municipio.

En el apartado urbanístico, también se han aprobado licencias de obra por un importe cercano a 1,9 millones de euros y se ha respaldado un protocolo para la cesión de un suelo en Nueva Andalucía que permitirá la construcción de un nuevo depósito de agua que, como ha remarcado el edil, "es una infraestructura clave para garantizar el abastecimiento en esta zona en crecimiento".

Por otro lado, el órgano municipal ha dado luz verde a la renovación del convenio VioGén con el Cuerpo Nacional de Policía, que refuerza la colaboración con la Policía Local en el seguimiento y protección de víctimas de violencia de género.

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El concejal ha puesto en valor "la implicación, profesionalidad y sensibilidad de los agentes municipales, que llevan años desarrollando una labor fundamental a través de la unidad especializada, en coordinación con la Delegación de Igualdad".