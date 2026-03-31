Inclusión
Marbella se suma al Día Internacional de la visibilidad transexual
El Gobierno central estima que la tasa de paro en este colectivo ronda el 46 por ciento
Marbella se sumará hoy, 31 de marzo, al Día Internacional de la Visibilidad Trans, una efeméride que busca apoyar al colectivo, combatir estereotipos y prejuicios y denunciar las barreras estructurales que dificultan su plena inclusión social y profesional.
El Gobierno central estima que la tasa de paro en este colectivo ronda el 46 por ciento, una cifra que resulta 3,3 veces superior a la media nacional. También denuncia la elevada precariedad laboral que padece, ya que el 65 por ciento de los contratos firmados por personas transexuales tiene una duración inferior a un año, lo que dificulta la estabilidad económica y la posibilidad de desarrollar proyectos de vida a medio y largo plazo.
«El Ayuntamiento hace un llamamiento a la implicación de toda la sociedad para avanzar hacia una Marbella más justa, en la que el acceso al empleo se base en la capacidad, el talento y la valía profesional de las personas y no en su identidad o expresión de género», señala el Consistorio.
El 68 por ciento de los trabajadores transexuales han sufrido discriminación en la selección laboral, según el Gobierno.
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