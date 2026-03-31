La mejora del saneamiento del litoral divide a la Corporación local

Lo que tendría que ser una medida que contara con el apoyo de toda la Corporación local dada la alta dependencia que tiene Marbella de sus playas y del turismo se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre los grupos políticos municipales.

PP y Vox se oponen a que, como reclama el PSOE con el apoyo de OSP, el Ayuntamiento pida a la Junta de Andalucía que retranquee las infraestructuras de saneamiento ubicadas en el litoral y renueve las que se encuentren en un estado más obsoleto para evitar un posible colapso ante los episodios meteorológicos adversos.

La petición del PSOE se produce semanas después de que una cadena prácticamente seguida de temporales afectara en apenas días a Marbella y San Pedro Alcántara y dañara a parte de la red del saneamiento ubicada en el litoral, de alrededor de 27 kilómetros de longitud. También se presenta a inicios de la Semana Santa, la primera gran época del año de afluencia de turistas al municipio.

«El cambio climático ha incrementado la probabilidad de lluvias torrenciales y de temporales. Inundaciones como las ocurridas en Valencia o en la propia provincia de Málaga han demostrado la necesidad de actuar de forma preventiva para proteger vidas e infraestructuras», señala la portavoz del PSOE, Isabel Pérez.

La concejala socialista señala que buena parte de la red principal de saneamiento se encuentra sobre la arena de las playas o en zonas de servidumbre de protección y presenta una «debilidad estructural crítica». «Existe un riesgo ambiental evidente, ya que los temporales dañan tuberías y colectores, provocando vertidos directos al mar. Además, el aumento del nivel del mar compromete a las propias infraestructuras de saneamiento», agrega.

El concejal de Playas del Ayuntamiento, Diego López, tacha de «brindis al sol» la petición del PSOE, ya que, asegura, el Gobierno central tiene competencias para ejecutar las actuaciones. «Pero no lo están haciendo», asegura el edil, que destaca los 6,1 millones de euros aportados por la Junta y la Mancomunidad de Municipios en el saneamiento de San Pedro Alcántara y los colectores en Marbella.

A pesar de las inversiones, el edil reconoce el «grave problema del saneamiento» en la Costa del Sol.

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OSP recuerda que la Junta cobra desde 2011 un canon para financiar este tipo de mejoras, claves para la competitividad del municipio. «¿Dónde está ese dinero? No se ha hecho nada para solucionar las necesidades que tiene el municipio», señala la formación.