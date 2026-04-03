Marbella refuerza la seguridad en sus playas con más de 50 socorristas durante el verano

Más de 50 socorristas velarán por la seguridad en las playas de Marbella y San Pedro Alcántara en verano, la época de mayor afluencia de turistas en el municipio marbellí.

El servicio de salvamento y socorrismo en el litoral del municipio, de más de 27 kilómetros de longitud, ha entrado en funcionamiento durante la Semana Santa, con cobertura durante la Semana de la Pasión, los fines de semana y festivos hasta el 1 de junio. A partir de esa fecha, el servicio funcionará de forma diaria hasta el 30 de septiembre.

El horario establecido es de 12.00 a 19.00 horas en temporada baja y de 11.00 a 20.00 horas en temporada alta, de forma ininterrumpida.

El servicio, que lo presta la empresa Socorrismo Málaga S.L, cuenta con 32 efectivos en temporada baja y 55 en periodo estival, que dispondrán de 19 torres de vigilancia y 18 módulos asistenciales que se encuentran en proceso de instalación y que incluyen un equipamiento sanitario integrado por desfibriladores semiautomáticos que refuerzan la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

Los efectivos contarán también con tres motos de agua de rescate con base en las playas de La Bajadilla, en Marbella; en Cabopino, en el distrito de Las Chapas; y en San Pedro Alcántara.

Dispondrán además de tres ambulancias de soporte vital básico; un vehículo 4x4 de intervención rápida; un turismo de apoyo y un dron de rescate operativo durante los fines de semana de temporada alta. También se han instalado 18 equipos de megafonía para la emisión de avisos que se difundirán en castellano e inglés.

El Ayuntamiento destaca la importancia de respetar las indicaciones del personal y de la responsabilidad individual como elementos claves para garantizar la seguridad en el uso del litoral.

Torretas con diseños propios

Las torretas de vigilancia del litoral contarán este año con un diseño individualizado que contempla una propuesta estética contemporánea que dialoga con el entorno mediterráneo y con el paisaje de Marbella. El proyecto parte de la concepción global del litoral como un espacio en el que deben convivir la funcionalidad, la seguridad y la calidad estética. b«De este modo, las torretas mantienen plenamente su operatividad como puntos estratégicos de vigilancia y atención al usuario, al tiempo que incorporan un tratamiento artístico basado en el uso del color y la composición visual», señala el Ayuntamiento.