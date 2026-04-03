Anuncian 40 inmuebles destinados al alquiler en San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella ha anunciado la aprobación de la calificación de vivienda protegida para 40 unidades destinadas al alquiler en San Pedro Alcántara.

El equipo de Gobierno asegura que las actuaciones de construcción tendrán un «inicio inminente» y que permitirán poner en marcha los correspondientes procesos de adjudicación de los inmuebles, que desarrollará una empresa privada.

El Consistorio ha aprobado en el transcurso de la semana licencias de obra por un importe de unos 1,9 millones de euros y ha respaldado el protocolo para ceder suelo en el distrito de Nueva Andalucía para facilitar la construcción de un depósito de agua que garantice el abastecimiento en un área de crecimiento del distrito marbellí.

El Ayuntamiento ha dado también el visto bueno a la actualización de un decreto que permitirá agilizar la tramitación de licencias de expedientes considerados como estratégicos y entre los que se incluyen la renovación y construcción de las instalaciones hoteleras.

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El decreto permitirá agilizar el 15 por ciento de las solicitudes que gestiona Urbanismo.