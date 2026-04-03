Sanidad
El Costa del Sol investiga sobre el bienestar con pacientes de mieloma
Los resultados del estudio se difundirán en congresos y publicaciones especializadas
El Hospital Universitario Costa del Sol ha puesto en marcha un proyecto de investigación centrado en la evaluación de la efectividad del acompañamiento psicológico en pacientes con mieloma múltiple y sus cuidadores principales.
El estudio está liderado por la facultativa especialista de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología y Hemoterapia, María Casanova Espinosa, y cuenta con la participación de profesionales del propio servicio y de la Unidad de Investigación e Innovación del centro.
Se trata de una investigación que cuenta con un enfoque integral y multidisciplinar que analiza el impacto del apoyo psicológico en los pacientes y en sus cuidadores y en los profesionales sanitarios implicados en su atención.
El mieloma múltiple es una neoplasia hematológica que, a pesar de los importantes avances terapéuticos, tiene un elevado impacto emocional y psicosocial.
El diagnóstico, los tratamientos prolongados y la incertidumbre asociada a la evolución de la enfermedad afectan de forma significativa al bienestar emocional de los pacientes y generan una elevada sobrecarga en sus cuidadores, señala el centro sanitario ubicado en Marbella.
Los resultados de la investigación se difundirán a través de congresos científicos, publicaciones especializadas y acciones divulgativas dirigidas a pacientes, familiares y profesionales, con el objetivo de contribuir a la implantación de modelos asistenciales más humanos, integrales y centrados en la persona.
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