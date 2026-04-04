Marbella rinde homenaje a la Legión y le otorga su nombre a un espacio público de la ciudad

La ciudad de Marbella ha rendido un homenaje a la Legión Española y le ha otorgado su nombre a un espacio público en reconocimiento al estrecho vínculo que mantiene con el municipio, "que se ha ido forjando a lo largo de más de tres décadas y que ha estado basada en el respeto, la colaboración y el afecto mutuo".

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha destacado en el acto la presencia de este cuerpo del Ejército en la Semana Santa de la localidad, especialmente en el desfile procesional del viernes santo, "con unas de las imágenes más emblemáticas y emotivas para vecinos y visitantes".

Asimismo, ha puesto en valor hitos como el nombramiento en 2016 del Tercio Alejandro Farnesio como Hermano Mayor Honorario de la Hermandad del Nazareno, o su participación en 2018 en la primera jura de bandera civil en la ciudad.

"El cariño que le tenemos a esta institución militar se reflejó ya con una placa conmemorativa en la fachada principal del Ayuntamiento, en la Plaza de los Naranjos, pero teníamos una deuda pendiente, que materializamos hoy", señaló.

Además, ha recordado que esta iniciativa responde a una propuesta aprobada por unanimidad por la Corporación municipal e impulsada por la Hermandad del Nazareno, a la que agradeció "su implicación constante en la defensa de nuestras tradiciones y en la construcción de la identidad de Marbella", durante un reconocimiento que contó con la presencia del hermano mayor, Enrique Haro.

Muñoz añadió que el nombramiento de unos jardines con el nombre de la Legión "no es una decisión aislada, sino la materialización institucional de un sentimiento compartido durante años". "El Ayuntamiento salda hoy una deuda pendiente, otorgándole un espacio propio en nuestra ciudad que simboliza de forma permanente este lazo tan estrecho", afirmó la alcaldesa.

Muñoz también resaltó el carácter simbólico del enclave elegido, situado junto a la representación escultórica de la cofradía y próximo a la casa hermandad, "desde donde cada Viernes Santo el Yacente sale al encuentro de Marbella con el paso que le marcan los caballeros legionarios".

Por su parte, el general jefe de la Brigada de la Legión, Agustín Carrera Costigo, agradeció el reconocimiento en nombre de la institución militar, señalando que "para los ejércitos, cuya razón de ser es el servicio a la sociedad, recibir el cariño y el reconocimiento de los ciudadanos es la mayor recompensa a todo nuestro trabajo".

El general incidió en los profundos lazos que unen a la Legión con el municipio, localidad en la que residen y de la que proceden numerosos legionarios, subrayando que "nos sentimos parte de su historia, de su cultura y de sus tradiciones". Asimismo, reafirmó la voluntad de seguir fortaleciendo esta relación en el futuro, "porque los legionarios sienten Marbella como su ciudad; se sienten acogidos y se sienten queridos.

"Con este homenaje en este sitio tan emblematico, nos acordaremos cada vez que vengamos a un acto de que somos parte de Marbella, que somos unos ciudadanos más y, sobre todo, que la queremos como ella nos quiere a nosotros", señaló.