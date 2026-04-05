El Hospital Costa del Sol aborda los bulos sobre la fotoprotección

Unos 90 profesionales de diferentes disciplinas integrantes del proyecto Soludable, impulsado por el Hospital Universitario Costa del Sol para investigar y promover la prevención del cáncer de piel, han participado en una reunión en Málaga para abordar las controversias y la desinformación en materia de fotoprotección.

Para trabajar en este foro, los organizadores han seleccionado temas de actualidad como la seguridad de los fotoprotectores, el impacto medioambiental de las cremas solares, el papel de la luz visible en la salud humana o la utilidad de la Inteligencia Artificial en la detección del cáncer de piel.

Se trata de un encuentro que se ha consolidado como un espacio de diálogo y reflexión en torno a la exposición solar, los bulos en las redes, la fotoprotección, la promoción de la salud y la prevención del cáncer de piel.

Bajo el lema ‘Las cartas sobre la mesa’, el programa del encuentro contemplaba una revisión amplia y transversal de los principales temas que marcan el debate en fotoprotección.

La relación entre protección solar y sostenibilidad ha sido el eje de una mesa dedicada al impacto medioambiental de la fotoprotección, en la que han participado especialistas en ciencias marinas, sostenibilidad, gestión ambiental y arquitectura para analizar cómo compatibilizar la protección de la salud con la preservación de los ecosistemas marinos y costeros.

La jornada concluyó con una mesa dedicada al papel de la inteligencia artificial en el diagnóstico y la prevención del cáncer de piel.