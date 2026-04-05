Inquietud por los «altercados» en el centro urbano de San Pedro Alcántara

La situación en la que se encuentran diferentes espacios públicos del centro de San Pedro Alcántara, como las plazas de La Libertad o de Vista Alegre, la avenida de La Constitución o la calle Andalucía, genera preocupación entre los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Marbella.

Opción Sampedreña (OSP), que pide más controles en los emplazamientos más concurridos de San Pedro, habla de «inseguridad y altercados» y advierte del «malestar generalizado» que, señala, sienten vecinos y comerciantes de la zona.

El equipo de gobierno evita hablar de falta de seguridad, pero reconoce que existen «algunos problemas», la mayor parte de ellos derivados de la actividad de los aparcacoches que actúan al margen de la legalidad.

La situación de intranquilidad en la que se encuentra el centro de San Pedro se agrava ante la falta de conservación de la zona, según OSP, que califica de «demoledora» la suciedad de algunas jardineras y el estado de abandono de diversos registros de agua. «Algunos vecinos han tenido que cubrir los registros con maderas para evitar posibles accidentes. Cuando los vecinos tienen que hacer el trabajo que le corresponde al Ayuntamiento, algo falla», señala el concejal sampedreño Manuel Osorio.

El edil asegura que áreas tradicionalmente populares y tranquilas de San Pedro, como la plaza de La Libertad o la de Vista Alegre, presentan «problemas muy serios».

Vecinos de la zona, apunta el edil, han trasladado a la formación sampedreña su preocupación por la presencia de personas conflictivas, la venta y consumo de drogas, el tráfico en doble fila, las reyertas nocturnas o casos de prostitución en portales o soportales. «No es una percepción; es la realidad de aquella zona», apunta el edil.

El Gobierno local tacha de «alarmistas» las críticas de OSP, pero admite «la problemática» que origina un edificio ubicado en la plaza de Vista Alegre y los «problemas y las molestias a todos los vecinos» que causan aparcacoches ilegales.

«Estamos intentando trabajar de forma contundente» contra la actividad de este colectivo, agrega el concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, que asegura que los agentes policiales carecen de apoyo jurídico para intervenir en casos de este tipo.

«No estamos en un escenario de inseguridad generalizada. Hay que reconocer los problemas y actuar. Tenemos que ser prudentes», agrega el edil.

La Corporación local aprobó en el pleno de marzo ceder al Gobierno central un local municipal en el centro de San Pedro para habilitar dependencias de la Policía Nacional.