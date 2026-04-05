Educación
Reconocen la reputación de la escuela de gestión hotelera Les Roches
El QS World University Rankings by Subjetct 2026 puntúa a la escuela con un 90 sobre cien en la categoría de Gestión Hotelera y Ocio
La escuela internacional de gestión hotelera Les Roches, que cuenta con un campus en Marbella, ha sido reconocida como la segunda mejor de hospitality del mundo, según el QS World University Rankings by Subject 2026 en la categoría de Gestión Hotelera y Ocio, con una puntuación global de 90 sobre cien.
La institución fundada en Suiza también obtuvo una puntuación de 91,3 sobre cien en reputación académica y de 94 sobre cien entre empleadores.
QS evaluó a 6.227 instituciones, de las que 1.912 obtuvieron una clasificación publicada en 2026.
«Alcanzar el segundo puesto en el ranking mundial de gestión hotelera y ocio reafirma la solidez de nuestro modelo educativo y el compromiso de nuestro cuerpo docente, nuestros estudiantes, nuestro personal y nuestros socios de la industria. Esto refleja la confianza que los empleadores globales depositan en Les Roches y la relevancia de las habilidades y la mentalidad que desarrollamos», señala el CEO de Les Roches, Carlos Díez de la Lastra.
Les Roches cuenta con una inserción laboral que ronda el 94 por ciento.
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