La actividad media anual del Puerto Virgen del Carmen roza el 90 por ciento

La ocupación media del Puerto deportivo Virgen del Carmen, ubicado en el centro urbano de Marbella, alcanzó el 90 por ciento en el transcurso de 2025, según el balance anual de la instalación náutica, cuya gestión depende del Ayuntamiento.

El recinto portuario, uno de los cuatro con los que cuenta Marbella, alcanzo «niveles máximos», en los momentos de mayor afluencia de turistas al municipio, como los meses de verano o la Semana Santa.

«Estos datos reflejan el funcionamiento habitual de la instalación desde enero a diciembre, con una demanda estable y picos en periodos concretos, lo que responde a la propia dinámica de este tipo de infraestructuras, especialmente en días destacados», señala el director del recinto portuario, Carlos Romero.

El puerto deportivo, que cuenta con más de 50 establecimientos y 375 amarres que dan servicio a embarcaciones de seis a 20 metros de eslora, se ha convertido en una de las principales zonas de ocio del municipio, pero también en una de las que más sufre las consecuencias de la saturación de usuarios.

Buceadores, como los del Centro Oficial de Investigaciones Subacuáticas, y voluntarios limpian cada año los fondos del puerto deportivo, de los que extraen residuos como plásticos y restos metálicos que degradan el entorno y ponen en riesgo la diversidad medioambiental de la marina.

Los organizadores de la jornada de limpieza utilizan también la acción para concienciar a vecinos y turistas sobre la importancia de preservar el hábitat natural de la medida y no arrojar basura o enseres a las aguas del recinto portuario.

En este sentido, el Ayuntamiento apela a la «responsabilidad» de los vecinos para preservar las aguas de la marina.

Una urgente modernización

El Ayuntamiento gestiona el puerto deportivo desde 1976 y, desde entonces, apenas ha ejecutado actuaciones de envergadura para su mejora.

El Gobierno local anunció en 2024 un proyecto para que la marina albergara embarcaciones de mayor eslora, la reubicación del edificio de Capitanía o mejoras en la red de saneamiento y alcantarillado.

Recientemente ha vuelto a anunciar una inversión de un millón de euros para mejorar en cinco años aspectos como la limpieza o la pavimentación.

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También ha presentado en diferentes ocasiones un proyecto para habilitar un espacio en el que puedan atracar lanzaderas de cruceros o barcos de más de 30 metros de eslora.