Deportes
El piloto marbellí Pablo Hernández presenta su coche de competición para la Porsche Sprint Challenge Iberia
Disputará este año una competición monomarca que organiza la firma Porsche
El piloto marbellí Pablo Hernández ha presentado en las instalaciones del club GT Race Marbella el Porsche 992, el automóvil con el que disputará este año la Porsche Sprint Challenge Iberia, la competición monomarca oficial en España y Portugal del fabricante alemán de automoción.
La competición comenzará en el circuito de Monteblanco, en España, el 25 y 26 de abril, y terminará con la gran final de Estoril el 31 de octubre y el 1 de noviembre.
«Vamos a empezar a prepararnos para la lucha en el campeonato. Vamos a hacer todo lo posible para conseguir las victorias. No será fácil, pero lucharemos. Poco a poco, conseguiremos llegar al top», señala el piloto marbellí.
El piloto William Decke sustituirá a Pablo Hernández en la antigua categoría que deja el piloto marbellí para competir en la prueba monomarca de Porsche.
La Porsche Sprint Challenge Iberia ha cerrado un acuerdo con GT Race Marbella, un centro automovilístico privado con sede en el municipio, para crear nuevas vías de acceso a la competición monomarca del fabricante alemán, como programas de iniciación para pilotos, experiencias en pista, eventos corporativos para automovilismo y reclutamiento para iniciativas de desarrollo.
La alianza entre el centro automovilístico privado de Marbella y Porsche Sprint Challenge Iberia se presentó durante un evento que se celebró en las instalaciones del club en el municipio costasoleño y que congregó a miembros de la comunidad automovilística internacional o socios.
- Supermercados que abren este Jueves y Viernes Santo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
- La nueva cafetería de Málaga que ofrece gratis ludoteca y parque de bolas: 'Aquí los bocadillos son de otro nivel
- Muere el matador de toros Ricardo Ortiz tras ser embestido por un toro en los corrales de La Malagueta
- Casas 'lego', una alternativa de vivienda que ya tiene éxito en Málaga
- El restaurante de Torre del Mar con pescadería propia donde comer pescado fresco por pocos euros: 'Lo descubrimos por casualidad y nos alegró el día
- La ruta de senderismo de Málaga repleta de miradores, gigantescos picos y una cueva donde vivieron los primeros neandertales: es perfecta para ver pájaros
- Todo el mundo la ha escuchado, pero pocos saben lo que dice realmente: la verdadera letra e historia del ‘Novio de la Muerte’ de la Legión
- Dos médicos de Málaga, entre los 50 mejores de la sanidad privada en España