El piloto marbellí Pablo Hernández presenta su coche de competición para la Porsche Sprint Challenge Iberia

El piloto marbellí Pablo Hernández ha presentado en las instalaciones del club GT Race Marbella el Porsche 992, el automóvil con el que disputará este año la Porsche Sprint Challenge Iberia, la competición monomarca oficial en España y Portugal del fabricante alemán de automoción.

La competición comenzará en el circuito de Monteblanco, en España, el 25 y 26 de abril, y terminará con la gran final de Estoril el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

«Vamos a empezar a prepararnos para la lucha en el campeonato. Vamos a hacer todo lo posible para conseguir las victorias. No será fácil, pero lucharemos. Poco a poco, conseguiremos llegar al top», señala el piloto marbellí.

El piloto William Decke sustituirá a Pablo Hernández en la antigua categoría que deja el piloto marbellí para competir en la prueba monomarca de Porsche.

La Porsche Sprint Challenge Iberia ha cerrado un acuerdo con GT Race Marbella, un centro automovilístico privado con sede en el municipio, para crear nuevas vías de acceso a la competición monomarca del fabricante alemán, como programas de iniciación para pilotos, experiencias en pista, eventos corporativos para automovilismo y reclutamiento para iniciativas de desarrollo.

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La alianza entre el centro automovilístico privado de Marbella y Porsche Sprint Challenge Iberia se presentó durante un evento que se celebró en las instalaciones del club en el municipio costasoleño y que congregó a miembros de la comunidad automovilística internacional o socios.