Una agencia inmobiliaria de Marbella crea un buscador con IA conversacional para encontrar vivienda: el comprador escribe cómo quiere vivir y el sistema le encuentra la casa

La agencia inmobiliaria Costa Sunsets de Marbella, ha puesto en marcha un buscador de viviendas que aplica inteligencia artificial (IA) para interpretar descripciones en lenguaje natural y cruzarlas con la descripción de cientos de propiedades disponibles en la zona, analizando tanto textos como imágenes. El resultado es un sistema que identifica los inmuebles que mejor encajan con el estilo de vida que el comprador imagina, no solo con los metros cuadrados que ha marcado en un filtro, según informa la compañía.

"En lugar de navegar entre cientos de anuncios y filtros, los compradores pueden describir en la conversación la casa que imaginan y la tecnología se encarga de encontrar las propiedades que realmente encajan con ese estilo de vida, ha explicado este martes el CEO de Costa Sunsets, Omèr Frijns. La firma ha sido reconocida con los galardones Best Real Estate Agent Spain y Best Property Agency Spain 2025/26 en los Property Awards.

"Imagine poder buscar casa como se le cuenta a un amigo: "Quiero una villa moderna con vistas al mar, mucha luz natural y a pocos minutos de la playa en Marbella". Sin desplegables, sin casillas, sin la presión de saber si lo que se busca se llama "ático" o "penthouse", señala Costa Sunsets para explicar las prestaciones de su buscador IA.

La agencia, que se define como una agencia boutique, afirma que su apuesta tecnológica llega en un momento en el que Marbella vive una demanda "sin precedentes" en el segmento de lujo, impulsada por compradores internacionales procedentes del Reino Unido, los Países Bajos, Alemania, los países nórdicos y Oriente Medio.

"Los precios de las villas prime han experimentado incrementos significativos en los últimos años, presionados por la escasez de suelo exclusivo y por la afluencia de un perfil de comprador que exige servicios digitales a la altura de su poder adquisitivo", detalla.

Según Costa Sunsets, es precisamente este cliente internacional —acostumbrado a plataformas como Airbnb, Zillow o Rightmove— el que "menos tolerancia tiene para los buscadores tradicionales". Esta agencia afirma que, tras detectar esta "brecha" en el mercado ha actuado puesto en marcha este nuevo buscador, que se enmarca dentro del segmento conocido como 'proptech' y que no llega a Marbella como tendencia futura sino como "realidad operativa".

El proptech inmobiliario, una tendencia al alza

"Ciudades como Dubái, Miami o Lisboa llevan años siendo referentes en la adopción de tecnología inmobiliaria. Desde la inversión digital fraccionada hasta los tours de realidad aumentada, el proptech global ya mueve miles de millones. España, sin embargo, ha ido a remolque —hasta ahora. Con esta iniciativa, Marbella aspira a ser el primer mercado residencial de lujo en España que adopta de forma sistemática la IA conversacional en el proceso de búsqueda", comenta.

El equipo de la agencia inmobiliaria Costa Sunsets en Marbella. / La Opinión

"Marbella y la Costa del Sol se están convirtiendo en un punto de encuentro entre innovación tecnológica y mercado inmobiliario internacional. Es un mercado global, dinámico y muy abierto a la adopción de nuevas soluciones digitales."

Más de 20 años de experiencia

Costa Sunsets Developments es una agencia especializada en propiedades exclusivas de la Costa del Sol, fundada por Bianca Omloo y su hijo Omèr Frijns. Bianca acumula más de 20 años de experiencia en el mercado marbellí y más de 300 millones de euros en ventas inmobiliarias.

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Con sede en Marbella, Costa Sunsets ofrece una selección de villas y residencias contemporáneas en las ubicaciones más demandadas de la costa, junto a servicios de reubicación, consultoría financiera y asesoramiento personalizado para compradores internacionales.