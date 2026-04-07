Los hoteles de Marbella invierten 300 millones de euros en reformas

Los hoteles ubicados en Marbella y San Pedro Alcántara han destinado más de 300 millones de euros desde 2019 en acometer reformas, parciales o integrales, y modernizar su imagen.

Los principales establecimientos hoteleros de un municipio cuya economía está estrechamente ligada a la llegada de viajeros tratan de mejorar su competitividad con inversiones millonarias frente al empuje de las viviendas de uso turístico, especialmente numerosas en el centro urbano de Marbella y en zonas próximas a Puerto Banús; y los destinos cada vez más demandados ubicados en el sur de Europa.

El hotel Incosol es, con una cuantía próxima a los 88 millones de euros, el establecimiento que contará con la inversión de mayor cuantía.

El desembolsó servirá para convertir en un complejo de cinco estrellas especializado en el sector de la salud y la longevidad un hotel que cerró sus puertas en 2013.

La parcela del icónico establecimiento, que cuenta con una extensión de unos 47.500 metros cuadrados, albergará una superficie sanitaria de 21.000 metros cuadrados y un área hotelera de más de 6.000 metros cuadrados.

El hotel, construido en 1973, contará con 168 habitaciones según el proyecto presentado, de las que el 80 por ciento se destinarán a tratamientos médicos y programas especializados.

El hotel contará con zonas libres y ajardinadas y piscinas que sumarán más de 34.000 metros cuadrados de superficie.

El hotel El Fuerte, otro de los más emblemáticos de Marbella, sumó una inversión de unos 15 millones de euros en obras para modernizar de forma íntegra el establecimiento.

El hotel, en el que se albergaron celebridades como Walt Disney, Rafael Alberti, Lola Flores o Penélope Cruz, tiene 266 habitaciones y su interiorismo lo ha diseñado el especialista Jaime Beriestain, mientras que la oferta gastronómica lleva la firma del chef onubense Paco Pérez, que atesora cuatro estrellas de la guía gastronómica Michelin.

El hotel Meliá Don Pepe ha iniciado las reformas para, tras un polémico cierre y las protestas de los trabajadores, retomar la actividad en 2027 tras una inversión de cerca de 13 millones de euros.

El hotel pasará de 185 a 190 habitaciones, de las que 165 serán dobles -seis adaptadas para personas con movilidad reducida- y una suite principal.

Los hoteles Don Carlos, con más de seis millones de euros; y Los Altos de Los Monteros, con 26 millones, son otros establecimientos que han acometido mejoras.