Deportes
Marbella acoge una jornada oficial de la Liga Provincial de Natación
Se trata de un evento que reunirá a más de 400 nadadores procedentes de 15 entidades deportivas de la provincia de Málaga.
Marbella albergará el próximo sábado por primera vez una jornada oficial de la Liga Provincial de Natación, un evento que reunirá a más de 400 nadadores procedentes de 15 entidades deportivas de la provincia de Málaga.
La jornada, que se celebrará en la piscina del complejo deportivo Antonio Serrano Lima, contará con equipos de las categorías de prebenjamín, benjamín y alevín.
La competición se desarrollará con un bloque de impulso, orientado a nadadores en fase de iniciación; y otro dirigido a deportistas de mayor nivel competitivo y pruebas válidas para campeonatos autonómicos y nacionales.
La entrada a la jornada oficial será gratuita y se habilitarán espacios exteriores para los familiares de los jugadores y los asistentes.
El gerente de la Federación Andaluza de Natación, Manuel Pertiñez, destaca la importancia de que Marbella vuelva a albergar competiciones para impulsar disciplinas de natación y waterpolo.
El Club Natación Marbella suma 150 usuarios y 70 licencias federativas, señala el Ayuntamiento.
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