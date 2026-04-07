Empresa
Marbella alberga en junio una cita de empresas tecnológicas
El encuentro Startup OLÉ abordará aspectos como la ciberseguridad o la inteligencia artificial
Marbella albergará el 17 y 18 de junio la tercera edición de Startup OLÉ, una cita que aunará a inversores, instituciones y corporaciones internacionales.
El encuentro reunirá a más de 350 ponentes y más de 200 empresas participantes y tendrá un programa que contempla mesas redondas y encuentros profesionales, además de ámbitos tecnológicos de actualidad, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la sostenibilidad o la movilidad.
El encuentro incluye charlas, talleres prácticos y un hackathon enfocado en la mejora de la experiencia digital y el fortalecimiento del ecosistema empresarial.
La cita servirá también, según los organizadores, para reforzar sectores como el ‘proptech’, la sostenibilidad, el turismo o la salud.
«El objetivo del encuentro es generar comunidad, facilitar el ‘networking’ y propiciar que startups, inversores y empresas puedan establecer contactos de valor en un entorno cercano y accesible. Marbella lo tiene todo para convertirse en un polo de innovación», señala el CEO y fundador del encuentro tecnológico, Emilio Corchado.
«Este tipo de iniciativas contribuye a fomentar la cultura emprendedora y a facilitar el acceso a la financiación, dos aspectos clave para el desarrollo del tejido empresarial», agrega el director general de Fomento del Emprendimiento de la Junta de Andalucía, Javier González Navarro.
El encuentro contará con una conexión entre ecosistema entre Miami, Salamanca y Marbella.
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