Acosol adjudica el proyecto para ampliar el depósito de la Costa del Sol

La empresa pública de aguas de la Costa del Sol Occidental, Acosol, que depende de la Mancomunidad de Municipios, cuenta ya con la empresa que ejecutará una de las actuaciones clave para garantizar el abastecimiento en la comarca.

La sociedad Técnica y Proyectos asume la redacción del proyecto constructivo para ampliar y renovar el depósito de cabecera del sistema de suministro de agua de la Costa del Sol.

La sociedad andaluza fue la que obtuvo la mayor puntuación en la mesa de contratación de la obra, con 91,62 puntos, tres más que la segunda mejor oferta.

Acosol y la empresa constructora disponen ahora hasta el 23 de abril para formalizar un proyecto que contará con una inversión de 454.000 euros y un plazo de ejecución que rondará el año.

El proyecto que ejecutará Técnica y Proyectos contempla la construcción de un depósito de cabecera formado por dos vasos con una capacidad mínima de unos 100.000 metros cúbicos en la estación potabilizadora de agua de la Costa del Sol, ubicada en río Verde en el término municipal de Marbella.

Acosol se garantizará así, con la existencia de dos depósitos, la continuidad del servicio, lo que además facilitará las labores de limpieza y mantenimiento con operaciones alternativas.

Las actuaciones recogen también el desarrollo de las infraestructuras para el funcionamiento del depósito, como las conducciones de llenado desde la planta de tratamiento de agua de río Verde y la desaladora de Marbella; conexiones de salida; conducciones de desagüe y alivio; las instalaciones de control y eléctricas; o las obras de urbanización y servicios auxiliares.

«Una mejora sustancial»

Las actuaciones se ejecutarán en dos fases, cada una correspondiente a un vaso del depósito.

«La ETAP de río Verde demandaba una mejora sustancial desde hacía muchos años para satisfacer la demanda real de agua potable de la comarca de la Costa del Sol. Con la construcción de este depósito y la renovación y ampliación que está contratando la Junta de Andalucía, vamos a conseguir ser más eficientes, tener mayor capacidad y poder llegar sin problemas a todos los municipios de la Costa del Sol», señala la empresa pública de aguas.

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La actuación se incluye en un plan de inversiones que Acosol aprobó en 2024 y dotado con cerca de 350 millones de euros para mejorar o construir infraestructuras hídricas en los sistemas de abastecimiento de agua de la Costa del Sol.