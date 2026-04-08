Adjudican las obras para mejorar el colegio El Carmen

La empresa Acsa ejecutará las actuaciones para mejorar el colegio Nuestra Señora del Carmen, ubicado en el centro urbano de Marbella, por 331.600 euros. La constructora catalana dispondrá de cuatro meses para revertir el estado de deterioro y las deficiencias que presenta el centro educativo, ubicado junto a la muralla de Marbella, considerada como Bien de Interés Cultural.

La empresa, seleccionada por el Ayuntamiento entre las cinco que concurrieron al proyecto, deberá renovar la instalación eléctrica del colegio, la mejora del sistema de protección de incendios, la actualización de la climatización a través de la sustitución de los ventanales y la creación de zonas de sombra, entre otras actuaciones que reclama la comunidad educativa desde hace meses.

Las mejoras incluyen también la incorporación de sistemas de accesibilidad mediante salvaescalareas, una actuación especialmente adecuada ya que el colegio se encuentra en una zona de alta sensibilidad arqueológica

Las actuaciones se desarrollarán sobre una superficie total construida de alrededor de 1.225 metros cuadrados, con cerca de 1.000 metros cuadrados de superficie útil y que afectarán al edificio de Educación Infantil y Primaria.

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Las actuaciones se ejecutarán, preferentemente, en horario de tarde y durante el periodo no lectivo de verano, según el Ayuntamiento, para tratar de minimizar las molestias a los alumnos y a los profesores. Las actuaciones estarán finalizadas para el próximo curso escolar.