Seguridad
El Ayuntamiento de Marbella crea una unidad de protección de datos
La nueva unidad de protección de datos del Ayuntamiento marbellí realizará un control exhaustivo de las operaciones y participará en la elaboración de pliegos para asegurar el cumplimiento normativo
El Ayuntamiento de Marbella anunció ayer la creación de una unidad responsable de protección de datos, un órgano que permitirá ordenar supervisar y garantizar que los procedimientos municipales se ajusten a la normativa que regula este ámbito.
El Gobierno local ha aprobado la estructura y el reglamento de funcionamiento del órgano y próximamente designará a su personal. El órgano diseñará mecanismos específicos para responder a los vecinos, como la limitación o la supresión del uso de sus datos; y supervisará los contratos y servicios municipales que impliquen tratamiento de contenido personal.
La unidad de protección de datos realizará un «control exhaustivo» de las operaciones, señaló ayer el portavoz municipal, Félix Romero, y participará en la elaboración de pliegos para tratar de asegurar que los procedimientos respetan la normativa. El órgano también habilitará protocolos específicos para actuar ante posibles brechas de seguridad
El Ayuntamiento confía en que la unidad entre en funcionamiento antes de que finalice el verano.
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