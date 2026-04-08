Un individuo lanza todo tipo de muebles por la terraza de una vivienda en Marbella

Un individuo ha sembrado el pánico esta mañana en una barriada de la localidad de Marbella cuando ha comenzado a lanzar por la terraza de una vivienda todo tipo de enseres.

El hombre ha comenzado a proferir gritos y a lanzar objetos como una silla, una mesa e incluso un televisor de grandes dimensiones del interior de la vivienda.

La escena ha congregado cada vez a más personas en las inmediaciones, que asistían atónitas al lanzamiento de todo tipo de objetos a través de la terraza de la casa.

Viral

Las imágenes del hombre lanzando objetos por la terraza de la vivienda en Marbella se han hecho rápidamente viral a través de las redes sociales donde numerosas personas han comentado lo sucedido.

En uno de los vídeos se puede ver cómo el individuo parece tener las facultades mentales perturbadas de manera transitoria. Sin embargo, a pesar de ello, algunos vecinos de las viviendas colindantes han comenzado a proferir gritos para que se arrojase al vacío.

Comentarios

Las redes sociales se han llenado de comentarios sarcásticos sobre si trataba de una mudanza, una escena motivada por los celos o lamentando que no les hubieran avisado para hacerse ellos mismos con los muebles arrojados al vacío.

Sin embargo, no han faltado quienes han recriminado este tipo de comentarios en lugar de ponerse en la situación y en la piel de una persona que claramente daba muestras de tener sus facultades mentales perturbadas de manera transitoria.

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La actitud de este individuo ha motivado la actuación de la Policía de Marbella que ha accedido al interior del edificio para que el hombre depusiera su actitud.