Piden licitar ya los proyectos de los espigones de Marbella y San Pedro

La Asociación para la Construcción de los Espigones Emergidos de Marbella reclamó ayer al Gobierno central que licite ya los proyectos para habilitar dos infraestructuras que serán claves para la conservación de las playas del municipio, especialmente frente a los temporales de inviernos y primavera.

El colectivo, que lanza su petición a las puertas del verano y el inicio de la temporada de mayor afluencia de turistas a Marbella, solicita también un informe sobre el estado de los proyectos y un calendario de actuaciones.

La asociación, presidida por un cargo de confianza del PP en el Ayuntamiento, acusa al Gobierno central de «inacción administrativa» y advierte de la posibilidad de emprender acciones legales contra la Administración central.

El colectivo, especialmente crítico con el Gobierno central desde que lo preside Pedro Sánchez, sostiene que Demarcación de Costas, órgano que depende de la Administración Central, se comprometió a licitar los proyectos al día siguiente de contar con los informes de evaluación ambiental.

Esos informes, asegura la asociación, se culminaron hace un año. «Pese al tiempo transcurrido desde la finalización de los informes, Costas no ha procedido a la licitación comprometida, incurriendo en una inactividad administrativa injustificada, contraria a los principios de eficacia, celeridad y servicio a los ciudadanos que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas», señala la asociación en una carta que, asegura, ha remitido al ente que depende del Gobierno central.

La Administración central anunció el pasado verano la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de los diques sumergidos frente al litoral de Marbella, el trámite previo a la licitación de las actuaciones; y que concluiría «en breve» la Declaración de Impacto Ambiental para los espigones en la costa de San Pedro.

Una inversión de 15 millones

Las dos actuaciones contarán con un presupuesto conjunto de unos 15 millones de euros, lo que supondrá la mayor inversión de una administración pública en el litoral municipal. El proyecto de Marbella contempla la instalación de dos diques sumergidos a unos 159 metros de distancia de las playas de La Fontanilla y Casablanca; mientras que el de San Pedro consistirá en la instalación de seis espigones entre las desembocaduras de los ríos Guadalmina y Guadaiza.

Por su parte, el Ayuntamiento cuenta desde 2022 con la aprobación de Costas para construir un espigón ante la playa La Venus.