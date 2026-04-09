El PSOE critica la gestión de las colonias felinas en Marbella

El PSOE de Marbella denunció ayer que más de 30 vecinos del municipio reciben sanciones y advertencias por parte del Ayuntamiento por realizar actividades vinculadas a la captura y la esterilización de las colonias felinas sin reconocimiento oficial, al estar bloqueado el programa municipal que les dotaría de las acreditaciones.

La falta de credenciales ha provocado también enfrentamientos entre vecinos y los voluntarios que cuidan de los animales, mientras se producen denuncias por desapariciones y por envenenamientos de gatos en la vía pública.

«El equipo de gobierno tiene que dejar de vender humo y abordar de manera efectiva la gestión de las colonias felinas y el bienestar animal en el municipio. Esta situación genera una evidente contradicción entre los compromisos adquiridos públicamente y la realidad de inseguridad jurídica que afrontan quienes colaboran de forma desinteresada en la gestión de las colonias», señaló la portavoz del PSOE, Isabel Pérez.

La formación socialista presentará en el pleno de abril una moción para exigir al Gobierno local que agilice la entrega de carnés a los cuidadores de felinos y que cese las sanciones a los alimentadores de gatos.

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El Ayuntamiento anunció el 15 de abril de 2025 un programa para gestionar las colonias felinas que incluía formación específica, herramientas como códigos QR y carnés identificativos para evitar conflictos con la autoridad municipal. El plan, sin embargo, presenta diferentes deficiencias que dejan desprotegidos a los voluntarios.