Seguridad
Realizan 650 intervenciones en las playas de Marbella en Semana Santa
El servicio de salvamento y socorrismo de las playas de Marbella y San Pedro Alcántara realizó más de 650 intervenciones en Semana Santa. El 55 por ciento de las actuaciones estuvo relacionado con el cumplimiento de las ordenanzas municipales; el 35 por ciento, con el salvamento; y el resto, con asistencias sanitarias y actuaciones de embarcaciones de rescate, según datos del Ayuntamiento.
El ámbito normativo concentró 362 intervenciones, entre las que destacaron los avisos por presencia de perros en zonas no autorizadas, con 216 actuaciones de carácter preventivo, especialmente en la playa de Cabopino.
También se registraron 46 intervenciones por la práctica de deportes náuticos en áreas restringidas, como kitesurf o windsuf, y 41 advertencias por pesca en horarios no permitidos. También figuran incidencias vinculadas con la limpieza del litoral, el control de bañistas en canales náuticos y casos de acampada.
En materia de prevención en el medio acuático, el operativo realizó 152 avisos directos a bañistas y 20 asociadas a condiciones de bandera amarilla.
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